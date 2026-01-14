В части городов Украины могут отменить комендантский час

В части городов Украины могут отменить комендантский час2
- 14.01.2026, 21:41
- 1,018
Зеленский записал видеообращение.
В некоторых городах и общинах могут отменить комендантский час после введения чрезвычайной ситуации в энергетике Украины, возникшей из-за российских атак и похолодания. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.
«Я поручил пересмотреть правила для комендантского часа: на время чрезвычайной ситуации можем убрать комендантский час для части городов и общин. Там, где ситуация с безопасностью это позволяет, безусловно», – заявил глава государства.
По словам Зеленского, соответствующие предложения должны представить члены Кабинета министров.
Отмена комендантского нужно, чтобы «в любое время люди могли получить всю необходимую поддержку», и чтобы бизнес мог «более рационально» планировать свою работу.