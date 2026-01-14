закрыть
В части городов Украины могут отменить комендантский час

2
  • 14.01.2026, 21:41
  • 1,018
В части городов Украины могут отменить комендантский час
Владимир Зеленский

Зеленский записал видеообращение.

В некоторых городах и общинах могут отменить комендантский час после введения чрезвычайной ситуации в энергетике Украины, возникшей из-за российских атак и похолодания. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

«Я поручил пересмотреть правила для комендантского часа: на время чрезвычайной ситуации можем убрать комендантский час для части городов и общин. Там, где ситуация с безопасностью это позволяет, безусловно», – заявил глава государства.

По словам Зеленского, соответствующие предложения должны представить члены Кабинета министров.

Отмена комендантского нужно, чтобы «в любое время люди могли получить всю необходимую поддержку», и чтобы бизнес мог «более рационально» планировать свою работу.

