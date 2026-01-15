закрыть
15 января 2026, четверг, 16:35
В Украине завели уголовное дело на главу ФБК Леонида Волкова

  • 15.01.2026, 16:06
В Украине завели уголовное дело на главу ФБК Леонида Волкова
Леонид Волков

За оправдание российской агрессии и оскорбление военных.

Офис генпрокурора Украины возбудил уголовное дело в отношении главы российского Фонда борьбы с коррупцией Леонида Волкова по обвинениям в оправдании вооруженной агрессии РФ, пишет Sota. Издание опубликовало копию ответа из украинской генпрокуратуры одному из заявителей по делу.

Ранее о деле против российского оппозиционера также сообщало украинское издание «Главком». По его данным, уголовное производство открыли по статьям об оправдании агрессии РФ (часть 3 статьи 436-2 УК Украины) и оскорблении чести и достоинства военных (статья 435-1 УК Украины) после обращения депутата Верховной Рады от партии «Слуга народа» Ольги Василевской-Смаглюк. По этим статьям Волкову может грозить до восьми лет лишения свободы.

5 января бывшая сотрудница ФБК Анна Тирон, которая сейчас является политическим представителем РДК, опубликовала скриншот сообщения, полученного от Леонида Волкова. Оно было отправлено после появления в СМИ информации о гибели главы РДК Дениса Капустина — позднее стало известно, что это была инсценировка с целью предотвратить покушение.

Волков в хамской и оскорбительной манере высказывается о главе воюющего на стороне Украины Русского добровольческого корпуса (РДК) Денисе Капустине и украинских чиновниках — главе Офиса президента Украины (ОП) Кирилле Буданове (на момент написания Волковым сообщения он руководил Главным управлением по разведке Минобороны Украины — Прим.) и советнике ОП Михаиле Подоляке.

В нем Волков называет «смерть» Капустина «денацификацией», РДК — «клоунским подразделением», а Буданова и Подоляка — «ворьем, которое сядет». Сам глава ФБК признал подлинность переписки.

6 января Департамент миграции Литвы обратился в Департамент государственной безопасности за дополнительной консультацией по поводу возможной угрозы национальной безопасности в связи со словами главы российского Фонда борьбы с коррупцией Леонида Волкова. Его могут лишить ВНЖ в этой стране.

