6 января 2026, вторник, 19:10
Главу ФБК Леонида Волкова могут лишить ВНЖ Литвы за оскорбление украинских властей

  • 6.01.2026, 18:46
  • 2,134
Главу ФБК Леонида Волкова могут лишить ВНЖ Литвы за оскорбление украинских властей

Его высказывания проверит Департамент государственной безопасности.

Департамент миграции Литвы обратился в Департамент государственной безопасности за дополнительной консультацией по поводу возможной угрозы национальной безопасности в связи со словами главы российского Фонда борьбы с коррупцией Леонида Волкова. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на главного советника Департамента миграции Рокаса Пукинскаса.

Ведомство попросило оценить хамские и оскорбительные высказывания политика о главе воюющего на стороне Украины Русского добровольческого корпуса (РДК) Денисе Капустине и украинских чиновниках — главе Офиса президента Украины (ОП) Кирилле Буданове (на момент написания Волковым сообщения он руководил Главным управлением по разведке Минобороны Украины — Прим.) и советнике ОП Михаиле Подоляке.

Как отмечает Delfi, после получения ответа Департамента госбезопасности может быть принято решение об аннулировании вида на жительство Волкова в Литве.

5 января бывшая сотрудница ФБК Анна Тирон, которая сейчас является политическим представителем РДК, опубликовала скриншот сообщения, полученного от Леонида Волкова. Оно было отправлено после появления в СМИ информации о гибели главы РДК Дениса Капустина – позднее стало известно, что это была инсценировка с целью предотвратить покушение.

В нем Волков называет «смерть» Капустина «денацификацией», РДК — «клоунским подразделением», а Буданова и Подоляка — «ворьем, которое сядет». Сам глава ФБК признал подлинность переписки.

