«Адские санкции» США против РФ ударят и по другим диктаторам 15.01.2026, 18:45

Америка не должна упустить момент.

В США обсуждают новый санкционный инструмент против России, который, по мнению сторонников, может усилить давление на Москву и изменить баланс сил в переговорах по Украине. Речь идет о законопроекте, позволяющем вводить пошлины до 500% на страны, покупающие российскую нефть, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Как заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, президент США Дональд Трамп уже дал «зеленый свет» этому документу, у которого более 80 соавторов в Сенате. Основными покупателями российской нефти остаются Китай и Индия, хотя Нью-Дели в последнее время ищет альтернативные источники. Законопроект дает президенту гибкость в применении тарифов и рассматривается как дополнительный рычаг давления в международных переговорах.

На фоне продолжающихся обстрелов украинских городов и отказа Путина идти на уступки, включая перемирие, сторонники инициативы считают, что экономическое давление необходимо усилить. При этом администрация Трампа уже активизировала действия против так называемого «теневого флота», перевозящего санкционную нефть, США начали задерживать танкеры, даже если те ходят под российским флагом.

Эти шаги, по мнению авторов инициативы, бьют не только по России, но и по связанным с ней Ирану и Венесуэле, усиливая позиции Вашингтона. Однако, несмотря на поддержку Белого дома и двухпартийный консенсус, законопроект застрял в Конгрессе, который сейчас сосредоточен на принятии бюджета.

Авторы идеи предупреждают, что США не должны упустить момент. Они рассматривают Россию, Китай, Иран, КНДР, Венесуэлу и Кубу как единый блок противников Запада, где нефть играет ключевую роль в финансировании войн и военных программ. Принятие санкционного закона, считают они, дало бы президенту дополнительные инструменты для давления на Москву и ее партнеров.

