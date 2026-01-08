Трамп дал «зеленый свет» законопроекту о санкциях против РФ 1 8.01.2026, 8:34

1,518

Голосование может состояться уже на следующей неделе.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп дал «зеленый свет» двухпартийному законопроекту об усилении санкций против России. Такое заявление сделал один из соавторов документа, сенатор Линдси Грэм.

«После сегодняшней очень продуктивной встречи с президентом Трампом, на которой мы обсудили ряд вопросов, он дал зеленый свет двухпартийному законопроекту о санкциях против России, над которым я работал в течение нескольких месяцев вместе с сенатором Блюменталем и многими другими. Это очень своевременное решение, поскольку Украина идет на уступки ради мира, а Путин только говорит, продолжая убивать невинных людей», – подчеркнул он в своем посте в соцсети Х.

Сенатор-республиканец добавил, что законопроект даст Трампу возможность наказать страны, которые продолжают покупать «дешевую российскую нефть, питающую военную машину Путина».

Также он будет служить рычагом влияния на такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, чтобы побудить их прекратить закупки российской нефти.

«Я с нетерпением жду сильного двухпартийного голосования, надеюсь, уже на следующей неделе», – добавил Грэм.

