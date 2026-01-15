закрыть
15 января 2026, четверг
  • 15.01.2026, 22:16
Белорусы теперь могут летать без виз в Лаос

На очереди – Оман.

Беларусь продолжает устанавливать безвизовые режимы со странами Глобального Юга, куда значительной части белорусов летать опасно по политическим причинам. А вот в соседние европейские страны попасть гражданам нашей страны пока довольно трудно, пишет «Белсат».

15 января вступило в силу соглашение между правительствами Беларусь и Лаоса о взаимной отмене виз для владельцев обычных паспортов. Согласно документу, граждане Беларуси и Лаоса, имеющие действительные обычные паспорта, срок действия которых составляет не менее 180 дней, могут осуществлять въезд, выезд, пребывание или транзитный проезд через территорию одного из государств в безвизовом режиме при условии, что срок их пребывания не превышает 30 дней, начиная с даты въезда. Общий срок пребывания на территории государства одной из сторон соглашения не должен превышать 90 дней в течение календарного года. Те, кто планирует находиться более 30 дней, должны заранее оформить соответствующую визу независимо от цели поездки, сообщили в посольстве Беларуси во Вьетнаме.

Также на этой неделе «депутаты» «палаты представителей» одобрили ратификацию соглашения между правительствами Беларусь и Омана о взаимной отмене виз. Его условия совпадают с условиями соглашения с Лаосом.

Отметим, что ресурс Pashpart.org считает как Лаос, так и Оман опасными для посещения теми белорусами, кого преследуют на родине.

Напомним, что консалтинговая компания Henley & Partners обновила ежегодный «Индекс паспорта 2026», в котором страны ранжируются по количеству направлений, доступных владельцам их паспортов без предварительного получения визы либо с визой по прибытии. В обновленной версии Беларусь занимает 60-ю позицию в мировом рейтинге паспортов. Владельцы белорусского паспорта в начале 2026 года могут въезжать в 79 стран и территорий без предварительного получения визы либо с визой по прибытии. По сравнению с октябрьским обновлением индекса положение страны в рейтинге не изменилось, однако показатель паспортной мобильности ухудшился количественно: осенью 2025 года Беларусь имела доступ к 80 направлениям, сейчас их число сократилось на одно.

Также и Государственный департамент США объявил о приостановке всех процедур оформления иммиграционных виз для граждан Беларуси на неопределенный срок.

