NYT: Нетаньяху попросил Трампа отложить удар по Ирану 15.01.2026, 22:24

1,760

Биньямин Нетаньяху

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху попросил президента США Дональда Трампа отложить удар по Ирану, сообщает The New York Times со ссылкой на источник из числа американских чиновников.

Их беседа состоялась в среду, 14 января. Позднее в этот же день Трамп заявил о получении от «очень важных источников с другой стороны» информации, что в Иране больше не убивают протестующих и казни прекратились. По версии NYT, это и было доказательством того, что американский президент отказался от идеи атаковать Иран.

Аналогичные просьбы направили и другие союзники США на Ближнем Востоке: Катар, Оман, Египет, Саудовская Аравия. По словам собеседника газеты, высокопоставленные чиновники из этих стран в течение последних двух дней звонили американским коллегам, чтобы передать соответствующее послание. Они предупреждали американцев, что нападение США может привести к более масштабному региональному конфликту.

Financial Times отмечает, что в течение последних дней Нетаньяху — «обычно разговорчивый и яростный сторонник свержения режима в Иране» — хранил «заметное молчание». По мнению источника газеты, который в прошлом отвечал за регион, Израиль осознает, что у него есть «золотое окно возможностей с Трампом» и американский президент готов «передать портфель вопросов, касающихся Ирана» Израилю.

