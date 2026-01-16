Топ-менеджера «Росатома» задержали по обвинениям в финансировании ВСУ 16.01.2026, 16:18

1,462

Что известно.

Силовики задержали Михаила Щербака, директора по капитальному строительству «Атомстройэкспорта» (АСЭ) — управляющей компании инжинирингового дивизиона «Росатома». Об этом, как передает «Интерфакс», сообщили в госкорпорации, добавив, что оказывают содействие следствию. По информации Shot, который не раскрывает источник сведений, топ-менеджера заподозрили в финансировании украинской армии.

Щербак до 2007 года занимал пост курирующего вопросы архитектуры и градостроительства замглавы администрации закрытого города Саров, где находится Российский федеральный ядерный центр, разрабатывающий ядерное, термоядерное и другие виды вооружений.

После этого чиновник стал работать в нижегородском «Атомэнергопроекте» (еще одно подразделение «Росатома»), в котором занимался организацией строительства атомных электростанций. И «Атомстройэкспорт», и «Атомэнергопроект» проектируют и возводят АЭС большой мощности.

Еще один топ-менеджер «Росатома» — директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе Геннадий Сахаров — в 2024 году был арестован по обвинению в особо крупной взятке. В мае-2025 суд назначил ему 12 лет лишения свободы.

Согласно обвинительному заключению, экс-руководитель подразделения госкорпорации получил взятку от первого замгендиректора компании «Оргэнергострой» Элгуджи Кокосадзе, которого в свою очередь приговорили к восьми годам заключения за дачу взятки Сахарову. По словам последнего, он получил деньги от предпринимателя «за консультирование при реализации контрактов», заключенных с подведомственными «Росатому» организациями.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com