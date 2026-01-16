закрыть
16 января 2026, пятница, 16:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Топ-менеджера «Росатома» задержали по обвинениям в финансировании ВСУ

  • 16.01.2026, 16:18
  • 1,462
Топ-менеджера «Росатома» задержали по обвинениям в финансировании ВСУ

Что известно.

Силовики задержали Михаила Щербака, директора по капитальному строительству «Атомстройэкспорта» (АСЭ) — управляющей компании инжинирингового дивизиона «Росатома». Об этом, как передает «Интерфакс», сообщили в госкорпорации, добавив, что оказывают содействие следствию. По информации Shot, который не раскрывает источник сведений, топ-менеджера заподозрили в финансировании украинской армии.

Щербак до 2007 года занимал пост курирующего вопросы архитектуры и градостроительства замглавы администрации закрытого города Саров, где находится Российский федеральный ядерный центр, разрабатывающий ядерное, термоядерное и другие виды вооружений.

После этого чиновник стал работать в нижегородском «Атомэнергопроекте» (еще одно подразделение «Росатома»), в котором занимался организацией строительства атомных электростанций. И «Атомстройэкспорт», и «Атомэнергопроект» проектируют и возводят АЭС большой мощности.

Еще один топ-менеджер «Росатома» — директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе Геннадий Сахаров — в 2024 году был арестован по обвинению в особо крупной взятке. В мае-2025 суд назначил ему 12 лет лишения свободы.

Согласно обвинительному заключению, экс-руководитель подразделения госкорпорации получил взятку от первого замгендиректора компании «Оргэнергострой» Элгуджи Кокосадзе, которого в свою очередь приговорили к восьми годам заключения за дачу взятки Сахарову. По словам последнего, он получил деньги от предпринимателя «за консультирование при реализации контрактов», заключенных с подведомственными «Росатому» организациями.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип
Мнимое величие
Мнимое величие Леонид Невзлин
Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук