17 января 2026, суббота
В Польшу из Беларуси залетели десятки неизвестных объектов

  • 17.01.2026, 20:24
Варшава не исключает, что это была провокация под видом контрабанды.

В ночь с 16 на 17 января в воздушное пространство Польши с территории Беларуси залетело несколько десятков неизвестных объектов, сообщило Бюро национальной безопасности Польши.

Инцидент, как утверждается, всю ночь был под контролем военных и гражданских служб.

Бюро национальной безопасности Польши отмечает, что ситуацию анализировали, собирая сведения от военных и гражданских ведомств. Как и во время инцидента 24—25 декабря 2025 года, когда в польское воздушное пространство залетело 59 объектов с белорусского направления, возможный сценарий провокации под видом контрабанды также не исключается.

Польские власти призывают граждан следить за официальными сообщениями полиции и пограничной службы и не приближаться к любым подозрительным предметам, пакетам или их фрагментам, а немедленно сообщать об их обнаружении соответствующим службам.

