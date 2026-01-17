В Польшу из Беларуси залетели десятки неизвестных объектов
- 17.01.2026, 20:24
Варшава не исключает, что это была провокация под видом контрабанды.
В ночь с 16 на 17 января в воздушное пространство Польши с территории Беларуси залетело несколько десятков неизвестных объектов, сообщило Бюро национальной безопасности Польши.
Инцидент, как утверждается, всю ночь был под контролем военных и гражданских служб.
Бюро национальной безопасности Польши отмечает, что ситуацию анализировали, собирая сведения от военных и гражданских ведомств. Как и во время инцидента 24—25 декабря 2025 года, когда в польское воздушное пространство залетело 59 объектов с белорусского направления, возможный сценарий провокации под видом контрабанды также не исключается.
Польские власти призывают граждан следить за официальными сообщениями полиции и пограничной службы и не приближаться к любым подозрительным предметам, пакетам или их фрагментам, а немедленно сообщать об их обнаружении соответствующим службам.