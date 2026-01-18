FP: Новое решение Болгарии стало болезненным ударом по планам Кремля 1 18.01.2026, 15:14

4,316

Москва потеряла еще одну страну, которую считала «своей».

1 января Болгария официально перешла на евро, окончательно закрепив свой курс в сторону ЕС. Для Москвы это стало серьезным геополитическим поражением: попытки удержать Софию в зоне российского влияния провалились, несмотря на годы давления, пропаганды и скрытых операций.

Евро вместо рублевой зависимости

Как пишет Foreign Policy, вступление Болгарии в еврозону стало стратегическим поражением России. Кремль рассматривал страну как часть своей сферы влияния и годами пытался затормозить ее европейскую интеграцию через энергозависимость, политическое давление и информационные кампании. Однако с 1 января Болгария официально отказалась от национальной валюты и стала 21-й страной еврозоны. Этот шаг сделал ее экономически и политически гораздо менее уязвимой для российского влияния.

Провал кремлевской тактики

Москва активно пыталась помешать этому процессу. В ход шли дезинформационные кампании о «крахе экономики» после евро, запугивание ростом цен и потерей суверенитета, поддержка пророссийских партий и протестов, попытки раскачать общественное недовольство.

Особую роль играла партия «Возрождение», открыто ориентированная на Кремль. Ее сторонники устраивали акции, нападали на представительство ЕС и продвигали мифы о «диктате Брюсселя». Однако все это не сработало.

Почему это удар по России?

В Кремле давно считают расширение еврозоны угрозой: страны, использующие евро, труднее шантажировать, покупать или раскачивать изнутри. Потеря Болгарии означает сокращение российского влияния на Балканах и еще один шаг к полной изоляции Москвы в Европе.

Как отмечает Foreign Policy, Россия рассчитывала затянуть процесс или сорвать его вовсе, но вместо этого получила обратный эффект: Болгария окончательно встроилась в европейскую систему.

Что дальше?

Эксперты считают, что Москва попытается усилить давление в преддверии будущих выборов в Болгарии, используя рост цен и бытовые трудности как повод для новых атак. Но стратегически момент уже упущен. Влияние России в Европе продолжает сокращаться.

