закрыть
18 января 2026, воскресенье, 16:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

FP: Новое решение Болгарии стало болезненным ударом по планам Кремля

1
  • 18.01.2026, 15:14
  • 4,316
FP: Новое решение Болгарии стало болезненным ударом по планам Кремля

Москва потеряла еще одну страну, которую считала «своей».

1 января Болгария официально перешла на евро, окончательно закрепив свой курс в сторону ЕС. Для Москвы это стало серьезным геополитическим поражением: попытки удержать Софию в зоне российского влияния провалились, несмотря на годы давления, пропаганды и скрытых операций.

Евро вместо рублевой зависимости

Как пишет Foreign Policy, вступление Болгарии в еврозону стало стратегическим поражением России. Кремль рассматривал страну как часть своей сферы влияния и годами пытался затормозить ее европейскую интеграцию через энергозависимость, политическое давление и информационные кампании. Однако с 1 января Болгария официально отказалась от национальной валюты и стала 21-й страной еврозоны. Этот шаг сделал ее экономически и политически гораздо менее уязвимой для российского влияния.

Провал кремлевской тактики

Москва активно пыталась помешать этому процессу. В ход шли дезинформационные кампании о «крахе экономики» после евро, запугивание ростом цен и потерей суверенитета, поддержка пророссийских партий и протестов, попытки раскачать общественное недовольство.

Особую роль играла партия «Возрождение», открыто ориентированная на Кремль. Ее сторонники устраивали акции, нападали на представительство ЕС и продвигали мифы о «диктате Брюсселя». Однако все это не сработало.

Почему это удар по России?

В Кремле давно считают расширение еврозоны угрозой: страны, использующие евро, труднее шантажировать, покупать или раскачивать изнутри. Потеря Болгарии означает сокращение российского влияния на Балканах и еще один шаг к полной изоляции Москвы в Европе.

Как отмечает Foreign Policy, Россия рассчитывала затянуть процесс или сорвать его вовсе, но вместо этого получила обратный эффект: Болгария окончательно встроилась в европейскую систему.

Что дальше?

Эксперты считают, что Москва попытается усилить давление в преддверии будущих выборов в Болгарии, используя рост цен и бытовые трудности как повод для новых атак. Но стратегически момент уже упущен. Влияние России в Европе продолжает сокращаться.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россию заблокировали и унизили
Россию заблокировали и унизили Александр Коваленко
Это очень важная история
Это очень важная история Аббас Галлямов
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев Юрий Бутусов
То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип