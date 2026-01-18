закрыть
18 января 2026, воскресенье
Военные из Германии досрочно покинули Гренландию без объяснений

  • 18.01.2026, 15:58
  • 1,020
Военные из Германии досрочно покинули Гренландию без объяснений

Приказ о возвращении поступил сегодня утром.

Группа из 15 военнослужащих Бундесвера неожиданно покинула Гренландию и вылетела из столицы острова Нуук. BILD зафиксировал посадку немецких офицеров и солдат на рейс авиакомпании Icelandair. Миссия завершилась раньше запланированного срока, при этом публичных заявлений и официальных разъяснений со стороны Берлина не последовало.

По данным BILD, приказ о возвращении поступил из Германии сегодня рано утром. Все ранее запланированные встречи и мероприятия были срочно отменены. Еще накануне глава группы Штефан Паули говорил, что военные ждут решения Берлина о возможных дальнейших шагах.

Причины внезапного отъезда пока не названы. По одной из версий, решение может быть связано с обострением конфликта вокруг Гренландии и новыми торговыми угрозами со стороны президента США Дональда Трампа, однако официального подтверждения этому нет.

Военные из Германии прибыли на остров лишь несколькими днями ранее в рамках миссии стран НАТО по приглашению Дании.

