Военные из Германии досрочно покинули Гренландию без объяснений
- 18.01.2026, 15:58
- 1,020
Приказ о возвращении поступил сегодня утром.
Группа из 15 военнослужащих Бундесвера неожиданно покинула Гренландию и вылетела из столицы острова Нуук. BILD зафиксировал посадку немецких офицеров и солдат на рейс авиакомпании Icelandair. Миссия завершилась раньше запланированного срока, при этом публичных заявлений и официальных разъяснений со стороны Берлина не последовало.
По данным BILD, приказ о возвращении поступил из Германии сегодня рано утром. Все ранее запланированные встречи и мероприятия были срочно отменены. Еще накануне глава группы Штефан Паули говорил, что военные ждут решения Берлина о возможных дальнейших шагах.
Причины внезапного отъезда пока не названы. По одной из версий, решение может быть связано с обострением конфликта вокруг Гренландии и новыми торговыми угрозами со стороны президента США Дональда Трампа, однако официального подтверждения этому нет.
Военные из Германии прибыли на остров лишь несколькими днями ранее в рамках миссии стран НАТО по приглашению Дании.