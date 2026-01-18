Ученый заявил, что раскрыл секрет рецепта Coca-Cola 18.01.2026, 16:33

Это один из самых охраняемых коммерческих секретов в мире.

Ученый Зак Армстронг, автор YouTube-канала LabCoatz, утверждает, что ему удалось воспроизвести легендарную формулу напитка, которому уже 139 лет, пишет techinsider.

По его расчетам, вкус Coca-Cola более чем на 99% состоит из сахара. Это не сенсация: из состава на этикетке известно, что в одном литре колы содержится около 110 г сахара, 96 мг кофеина, 0,64 г фосфорной кислоты и карамельный краситель.

Настоящая сложность кроется не в этих ингредиентах, а в пункте «натуральные ароматизаторы», именно они придают напитку фирменный вкус.

Чтобы разобраться, что скрывается в оставшемся одном проценте состава, Армстронг потратил больше года на лабораторные анализы, дегустации и эксперименты. В результате он пришел к формуле, которая стоит копейки и позволяет приготовить практически неограниченное количество колы.

Одна из причин, почему Coca-Cola так трудно повторить в домашних условиях, — ее ключевой ингредиент: экстракт листьев коки без содержания кокаина. Его производит компания Stepan — единственная в США, имеющая лицензию на импорт листьев коки. В розничную продажу этот экстракт не поступает.

Армстронг нашел обходной путь. Он использовал масс-спектрометрию — метод, при котором вещество разбивается на заряженные молекулы, создавая «химический отпечаток» состава. С его помощью ученый смог воссоздать химически точную копию вкуса Coca-Cola без использования листьев коки.

Базовая формула представляет собой смесь эфирных масел в строго заданных пропорциях. В нее входят масла лимона, лайма, чайного дерева, корицы, мускатного ореха, апельсина, кориандра, а также фенхол — соединение с хвойным ароматом.

Смесь должна настаиваться не менее 24 часов, после чего ее разводят пищевым спиртом. Концентрация настолько высокая, что одной партии масел хватает для приготовления до 5 000 литров напитка.

Однако вкус все еще отличался от оригинала. Исследование 2014 года, проведенное учеными Университета Иллинойса, показало, что в Coca-Cola присутствуют «освежающие» вкусовые ноты, которые сложно уловить.

Решение оказалось неожиданным: листья коки по сути являются разновидностью чая и содержат танины — вещества с горьковатым и вяжущим вкусом, знакомым по вину, кофе и черному чаю. Эти соединения не летучи и не фиксируются масс-спектрометрией, поэтому долго оставались незамеченными.

Выход нашелся: винные танины продаются в виде водорастворимого порошка и легко добавляются в рецепт.

В финальной версии вода смешивается с танинами, карамельным красителем, уксусом, глицерином (для густоты), кофеином, сахаром, ванильным экстрактом и фосфорной кислотой. На один литр основы добавляется всего 20 мл сильно разбавленной смеси эфирных масел, после чего напиток нагревается и насыщается углекислым газом.

По словам Армстронга и дегустаторов, результат практически неотличим от настоящей Coca-Cola.

Хотя стартовые затраты на оборудование и ингредиенты довольно высоки, в пересчете на литры напиток обходится в считанные копейки. Все компоненты легальны и доступны для покупки онлайн.

При этом ученый предупреждает: некоторые вещества в неразбавленном виде могут быть токсичны или раздражать кожу, поэтому работать с ними нужно с соблюдением мер безопасности.

