Журналист призвал Британию обратно выкупить США
- 18.01.2026, 16:59
- 3,078
Пирс Морган потроллил Трампа.
Правительству Великобритании следует выкупить Америку обратно. Об этом заявил британский журналист Пирс Морган в социальной сети X.
«В конце концов, когда-то Америка была нашей, и это укрепит нашу безопасность в Северной Атлантике. Если вы не продадите ее нам, президент Трамп, мы введем пошлины на США и любую страну, которая поддержит вас в сопротивлении этой очень выгодной сделке. Справедливо?» — написал журналист.
17 января Трамп сообщил о введении с 1 февраля пошлин в 10% в отношении Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции.
По словам Трампа, с 1 июня 2026 года тарифы для этих государств вырастут до 25% и будут действовать, «пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии». Евросоюз обещает ответ.
Britain should repurchase America. After all, it was ours once, and it would enhance our North Atlantic security. If you don’t sell it to us, President Trump, we’re going to impose tariffs on the U.S. and any country who supports you in resisting this very good deal. Fair?— Piers Morgan (@piersmorgan) January 17, 2026