закрыть
18 января 2026, воскресенье, 17:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Журналист призвал Британию обратно выкупить США

6
  • 18.01.2026, 16:59
  • 3,078
Журналист призвал Британию обратно выкупить США

Пирс Морган потроллил Трампа.

Правительству Великобритании следует выкупить Америку обратно. Об этом заявил британский журналист Пирс Морган в социальной сети X.

«В конце концов, когда-то Америка была нашей, и это укрепит нашу безопасность в Северной Атлантике. Если вы не продадите ее нам, президент Трамп, мы введем пошлины на США и любую страну, которая поддержит вас в сопротивлении этой очень выгодной сделке. Справедливо?» — написал журналист.

17 января Трамп сообщил о введении с 1 февраля пошлин в 10% в отношении Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции.

По словам Трампа, с 1 июня 2026 года тарифы для этих государств вырастут до 25% и будут действовать, «пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии». Евросоюз обещает ответ.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россию заблокировали и унизили
Россию заблокировали и унизили Александр Коваленко
Это очень важная история
Это очень важная история Аббас Галлямов
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев Юрий Бутусов
То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип