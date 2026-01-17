Трамп ввел пошлины против стран, сопротивляющихся присоединению Гренландии

Трамп ввел пошлины против стран, сопротивляющихся присоединению Гренландии11
- 17.01.2026, 19:50
- 1,772
Пошлины будут вводиться поэтапно.
США вводят дополнительные импортные пошлины в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Причиной стали выступления этих стран против идеи аннексии Гренландии Соединёнными Штатами. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
По его словам, Вашингтон на протяжении многих лет «фактически субсидировал» Данию, государства Евросоюза и ряд других стран, не требуя взамен ни пошлин, ни иных форм компенсации. «Теперь, спустя столетия, пришло время Дании отплатить», — написал Трамп.
Американский президент вновь повторил тезис о том, что Китай и Россия якобы стремятся установить контроль над Гренландией, а Копенгаген не способен этому противостоять.
«Их нынешняя «защита» — это всего лишь две собачьи упряжки, причём одну из них добавили совсем недавно», — заявил Трамп.
С учётом изложенных аргументов президент США объявил о введении дополнительных пошлин в размере 10% на весь импорт из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Соединённого Королевства, Нидерландов и Финляндии. Новые меры начнут действовать с 1 февраля, а с 1 июня ставка будет увеличена до 25%.