17 января 2026, суббота, 20:21
Трамп ввел пошлины против стран, сопротивляющихся присоединению Гренландии

11
  • 17.01.2026, 19:50
  • 1,772
Пошлины будут вводиться поэтапно.

США вводят дополнительные импортные пошлины в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Причиной стали выступления этих стран против идеи аннексии Гренландии Соединёнными Штатами. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

По его словам, Вашингтон на протяжении многих лет «фактически субсидировал» Данию, государства Евросоюза и ряд других стран, не требуя взамен ни пошлин, ни иных форм компенсации. «Теперь, спустя столетия, пришло время Дании отплатить», — написал Трамп.

Американский президент вновь повторил тезис о том, что Китай и Россия якобы стремятся установить контроль над Гренландией, а Копенгаген не способен этому противостоять.

«Их нынешняя «защита» — это всего лишь две собачьи упряжки, причём одну из них добавили совсем недавно», — заявил Трамп.

С учётом изложенных аргументов президент США объявил о введении дополнительных пошлин в размере 10% на весь импорт из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Соединённого Королевства, Нидерландов и Финляндии. Новые меры начнут действовать с 1 февраля, а с 1 июня ставка будет увеличена до 25%.

