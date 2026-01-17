Трамп ввел пошлины против стран, сопротивляющихся присоединению Гренландии 11 17.01.2026, 19:50

1,772

Пошлины будут вводиться поэтапно.

США вводят дополнительные импортные пошлины в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Причиной стали выступления этих стран против идеи аннексии Гренландии Соединёнными Штатами. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

По его словам, Вашингтон на протяжении многих лет «фактически субсидировал» Данию, государства Евросоюза и ряд других стран, не требуя взамен ни пошлин, ни иных форм компенсации. «Теперь, спустя столетия, пришло время Дании отплатить», — написал Трамп.

Американский президент вновь повторил тезис о том, что Китай и Россия якобы стремятся установить контроль над Гренландией, а Копенгаген не способен этому противостоять.

«Их нынешняя «защита» — это всего лишь две собачьи упряжки, причём одну из них добавили совсем недавно», — заявил Трамп.

С учётом изложенных аргументов президент США объявил о введении дополнительных пошлин в размере 10% на весь импорт из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Соединённого Королевства, Нидерландов и Финляндии. Новые меры начнут действовать с 1 февраля, а с 1 июня ставка будет увеличена до 25%.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com