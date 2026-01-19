Ученые нашли объяснение, почему некоторые люди живут дольше 110 лет

Ученые нашли объяснение, почему некоторые люди живут дольше 110 лет2
19.01.2026
Учёные из Университета Сан-Паулу нашли ключ к долголетию: у людей, проживших свыше 110 лет, иммунная система работает иначе, чем у большинства. Об этом сообщает Genomic Press. Исследование возглавила генетик Маяна Зац.
Оказалось, что иммунитет сверхдолгожителей не просто крепкий — он адаптирован под длительную жизнь. Их организм обновляет и перерабатывает клетки с темпом, который обычно встречается у людей на 30–40 лет моложе. Благодаря этому в теле не накапливаются дефектные белки и мутации, способные привести к онкологии, сердечным болезням и деменции.
Особое внимание учёные обратили на поведение CD4+ Т-хелперов — клеток, управляющих иммунной реакцией. У долгожителей они неожиданно начали вести себя как Т-киллеры, атакующие повреждённые клетки. Подобная перестройка встречается у молодых людей, но крайне редко и не сохраняется с возрастом.
В исследовании участвовали более 140 человек старше 100 лет, включая 20 «сверхдолгожителей». Среди них — монахиня Ина Канабарро Лукас, которая весной 2025 года скончалась на 117-м году жизни. Почти все участники сохраняли ясность ума и могли обходиться без посторонней помощи, несмотря на то что многие из них никогда не пользовались современными медицинскими технологиями.
Генетик и CEO клиники Healthy Longevity Пётр Срамек отметил, что такие случаи — исключение. По его словам, лишь около 2% населения обладает уникальной комбинацией «генов долголетия». «Этим людям не обязательно вести идеальный образ жизни — иногда даже с вредными привычками они живут дольше и остаются здоровыми», — пояснил Срамек.