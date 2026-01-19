Что известно об аварии у ТЭЦ-4 в Минске

Что известно об аварии у ТЭЦ-4 в Минске3
- 19.01.2026, 10:22
Комментарий властей столицы.
Повреждение тепломагистрали в районе ТЭЦ-4 в Минске произошло утром 19 января. Восстановление нормальной температуры теплоносителя планируется в течение нескольких часов, сообщил начальник отдела энергетики управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Андрей Садовский.
По его словам, авария случилась на тепломагистрали, идущей от ТЭЦ-4. Отключения потребителей удалось избежать. В настоящее время система переводится на резервные источники теплоснабжения, одновременно повышается температура теплоносителя.
Повреждение уже локализовано, специалисты выясняют причины произошедшего. Как отметил Садовский, повышенная нагрузка на теплопроводы связана с сочетанием высокой температуры теплоносителя и сильных морозов.
По предварительным оценкам, в течение ближайших нескольких часов температура в теплосетях будет доведена до нормативных показателей, после чего проблема будет полностью устранена.
Напомним, снижение параметров теплоснабжения затронуло Фрунзенский, Московский, Центральный, Советский и Октябрьский районы. Трубу, ведущую от минской ТЭЦ-4, прорвало недалеко от улицы Академика Карского в микрорайоне Сухарево. Вода вытекла на проезжую часть и заблокировала движение.