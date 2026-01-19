На иранском госТВ появилось обращение принца к военным 19.01.2026, 10:43

Реза Пехлеви

Новые подробности.

Хакеры вмешались в спутниковую трансляцию государственных телеканалов Ирана и вывели в эфир обращение проживающего в изгнании принца Резы Пехлеви. По данным Associated Press, взлом затронул каналы государственного медиахолдинга Islamic Republic of Iran Broadcasting, вещающих со спутника.

Как утверждает AP, в эфире показывали видеозаписи с участием Пехлеви и графику с призывами к военным не применять оружие против протестующих и присоединиться к народу. Полуофициальное агентство Fars со ссылкой на заявление телерадиокомпании сообщает, что сигнал «в отдельных районах страны был временно нарушен неизвестным источником», не уточняя содержание трансляции. Офис Пехлеви подтвердил факт взлома, но, по данным AP, не ответил на вопросы журналистов.

«Вы — национальная армия Ирана, а не армия Исламской Республики. У вас есть долг — защитить собственные жизни», — заявил Пехлеви в показанном фрагменте.

Массовые протесты в Иране начались 28 декабря на фоне экономических трудностей и за две недели переросли в общенациональные демонстрации с требованием положить конец правлению режима аятолл. Это самые кровопролитные волнения со времен исламской революции 1979 года. Хаменеи обвинял в организации протестов США, а также Израиль — заклятого врага республики, который в июне наносил по ней авиаудары.

