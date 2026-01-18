закрыть
19 января 2026, понедельник, 0:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Иране взломаны все государственные телеканалы

  • 18.01.2026, 23:25
  • 3,514
В Иране взломаны все государственные телеканалы

В эфире транслируется обращение принца Резы Пехлеви.

В Иране были взломаны все государственные телеканалы Исламской Республики.

Как сообщают оппозиционные иранские каналы, в эфире транслируется обращение принца Резы Пехлеви к военным с призывом присоединиться к народу, а также граффити «Да здравствует шах».

Массовые протесты в Иране начались 28 декабря на фоне экономических трудностей и за две недели переросли в общенациональные демонстрации с требованием положить конец правлению режима аятолл. Это самые кровопролитные волнения со времен исламской революции 1979 года. Хаменеи обвинял в организации протестов США, а также Израиль — заклятого врага республики, который в июне наносил по ней авиаудары.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россию заблокировали и унизили
Россию заблокировали и унизили Александр Коваленко
Это очень важная история
Это очень важная история Аббас Галлямов
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев Юрий Бутусов
То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип