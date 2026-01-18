В Иране взломаны все государственные телеканалы 18.01.2026, 23:25

3,514

В эфире транслируется обращение принца Резы Пехлеви.

В Иране были взломаны все государственные телеканалы Исламской Республики.

Как сообщают оппозиционные иранские каналы, в эфире транслируется обращение принца Резы Пехлеви к военным с призывом присоединиться к народу, а также граффити «Да здравствует шах».

Массовые протесты в Иране начались 28 декабря на фоне экономических трудностей и за две недели переросли в общенациональные демонстрации с требованием положить конец правлению режима аятолл. Это самые кровопролитные волнения со времен исламской революции 1979 года. Хаменеи обвинял в организации протестов США, а также Израиль — заклятого врага республики, который в июне наносил по ней авиаудары.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com