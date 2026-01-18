В Иране взломаны все государственные телеканалы
В эфире транслируется обращение принца Резы Пехлеви.
В Иране были взломаны все государственные телеканалы Исламской Республики.
Как сообщают оппозиционные иранские каналы, в эфире транслируется обращение принца Резы Пехлеви к военным с призывом присоединиться к народу, а также граффити «Да здравствует шах».
Массовые протесты в Иране начались 28 декабря на фоне экономических трудностей и за две недели переросли в общенациональные демонстрации с требованием положить конец правлению режима аятолл. Это самые кровопролитные волнения со времен исламской революции 1979 года. Хаменеи обвинял в организации протестов США, а также Израиль — заклятого врага республики, который в июне наносил по ней авиаудары.