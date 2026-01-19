NYT: Крах рынка недвижимости ударил по экономике Китая

NYT: Крах рынка недвижимости ударил по экономике Китая3
19.01.2026, 15:36
Продажи новых квартир опустились до минимума за 15 лет.
В 2025 году китайская экономика выросла на 5 % — точно так же, как и в 2024 году, сообщили в Национальном бюро статистики Китая. Рост обеспечили в основном рекордные экспортные показатели: торговый профицит страны достиг $1,19 трлн. При этом внутреннее потребление было довольно слабым, в декабре розничные продажи упали на 0,1 % по сравнению с ноябрем, показав худший результат с начала пандемии, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).
Главной проблемой для экономики оказался кризис на рынке недвижимости, начавшийся четыре года назад. Продажи новых квартир опустились до минимума за 15 лет, а цены на уже построенные объекты резко падают. С 2021 года стоимость жилья снизилась примерно на пятую часть, а по неофициальным данным падение в некоторых городах может быть вдвое сильнее.
Крах рынка недвижимости ударил по сбережениям миллионов семей и по местным бюджетам, многие города зависят от доходов от продажи земли и налогов на недвижимость, чтобы платить зарплаты чиновникам. Инвестиции в строительство новых квартир, офисов и фабрик в 2025 году упали на 3,8 % — первый такой спад с 1989 года.
Многие покупатели испытывают сожаление о приобретении жилья, а число сделок замерло: квартиры остаются на рынке в среднем 22 месяца. Спрос падает из-за перенасыщения рынка, а также сокращения числа браков и рождаемости, что снижает потребность в новом жилье.
Правительство пытается поддержать рынок. Планируются меры по превращению непроданных квартир в доступное жилье, но местные власти испытывают дефицит средств для субсидий. Эксперты отмечают, что без крупных скидок ситуация не улучшится, а восстановление рынка может занять годы.