В Польше сроки рассмотрения дел о ВНЖ заморозят до марта 2027 года 2.01.2026, 14:37

А по международной защите - вернут.

Сроки рассмотрения дел о видах на жительство в Польше предлагается заморозить до 4 марта 2027 года, то есть продлить приостановку еще на год. А вот для дел о международной защите «заморозку» продлевать не планируют. Это следует из опубликованного проекта закона, регулирующего помощь украинским беженцам, сообщает Most.

Что говорится в законопроекте

Законопроект в очередной раз замораживает сроки рассмотрения дел о ВНЖ и других легализационных процедурах. Госорганы по-прежнему будут принимать и рассматривать заявления, однако при этом могут не придерживаться установленных сроков. Это исключение из правил было принято в начале 2022 года в связи с наплывом украинских беженцев и неоднократно продлевалось. На этот раз до 4 марта 2027 года.

Осенью 2025 года аналогичным образом были заморожены сроки рассмотрения дел о международной защите. Приостановка действует до 4 марта 2026 года — но не будет продлеваться. Таким образом, Управление по делам иностранцев снова должно будет выносить решения в течение 6 месяцев, а в некоторых случаях — 15 месяцев.

Что с продлением документов

Из предварительного варианта документа следовало, что действие некоторых виз и ВНЖ могут продлить. Но полный текст показывает, что эта норма касается только граждан Украины.

Закон вступит в силу после принятия его парламентом и подписи президента.

