Джордж Клуни ответил на заявление Трампа о том, что он «вовсе не был кинозвездой» 3 2.01.2026, 15:16

2,112

Джордж Клуни

Фото: Kevin Winter / Getty Images

Недавно актер получил французское гражданство.

Голливудский актер Джордж Клуни прокомментировал недавние высказывания президента США Дональда Трампа, который заявил, что Клуни «вообще не был кинозвездой». Эскалация конфликта произошла после того, как Трамп в социальной сети Truth Social вновь набросился на актера, который недавно получил французское гражданство, и раскритиковал его политические взгляды, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Ранее Трамп назвал Клуни «второсортной кинозвездой и провалившимся политическим комментатором», обвинив его в чрезмерной политической активности и участии в скандальных дебатах. «Он получил больше известности благодаря политике, чем своим немногим и посредственным фильмам», — написал Трамп. Он также добавил, что Клуни «просто средний парень, который постоянно жалуется на здравый смысл в политике».

В ответ Клуни с иронией отметил: «Я полностью согласен с действующим президентом». Актер намекнул на предстоящие промежуточные выборы в США, добавив: «Мы должны снова сделать Америку великой. Начнем в ноябре».

Клуни вспомнил о своей прошлой дружбе с Трампом: «Я очень хорошо его знал. Он часто звонил мне и однажды пытался помочь попасть в клинику к хирургу». Актер подчеркнул, что раньше Трамп был «забавным человеком», но «все изменилось».

Конфликт между актером и президентом США продолжается, привлекая внимание СМИ и общественности, и остается частью широкой политической полемики в США.

