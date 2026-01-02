Кипр возглавил Совет ЕС 2.01.2026, 17:01

На ближайшие полгода.

Кипр занял место председателя Совета Евросоюза, сменив на этом посту Данию. До 1 июля 2026 года страна будет определять повестку для политических органов ЕС и отвечать за их бесперебойную работу.

Среди приоритетов Кипра на этом посту:

Расширение прав европейцев для создания благоприятной среды, в которой каждый может развиваться.

Выполнение Европейской гарантии прав ребенка для того, чтобы все дети имели доступ к качественному образованию.

Равный доступ всех граждан к системе здравоохранения.

Более безопасная онлайн-среда для несовершеннолетних. В этом поможет план действий ЕС по борьбе с кибербуллингом, который скоро должен быть принят.

Инклюзивное общество. Речь идет в том числе о гендерном равенстве, устранении барьеров для людей с ограниченными возможностями и помощи пожилым людям оставаться активными и здоровыми.

Особое внимание Кипр планирует уделить фермерам и рыбакам, чтобы помочь им найти баланс между экономической эффективностью, заботой об экологии и социальной справедливостью.

1 июля 2026 года председательство в Совете ЕС перейдет к Ирландии.

Кипр уже не впервые занимает место председателя Совета Европейского союза. Прошлый раз на этом посту он был в 2012 году.

