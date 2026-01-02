Литовские пограничники нашли на границе с Беларусью партию сигарет на 260 тысяч евро 2 2.01.2026, 22:06

Они несколько часов ждали в засаде, но за крупной партией сигарет никто не пришел.

Литовская служба охраны государственной границы сообщила о крупной контрабанде — в лесу недалеко от белорусской границы пограничники обнаружили 50 тысяч пачек сигарет гродненского завода общей стоимостью около 260 тысяч евро, передает «Зеркало».

Вечером 31 декабря пограничники заставы Капчяместис Варенского пограничного округа в лесном массив в окрестностях деревни Куодайчяй заметили множество упаковок с прикрепленными посередине крючками.

Коробки, обернутые полиэтиленовой пленкой, были разбросаны в радиусе примерно 20 метров. Пограничники организовали засаду и просидели несколько часов, но за грузом никто так и не пришел. После этого военнослужащие тщательно осмотрели местность и вывезли находку на заставу.

В каждой упаковке находились по две заводские картонные коробки с логотипом гродненской табачной фабрики «Неман». Всего изъяли 50 тысяч пачек сигарет марок Minsk 5 Superslims и Queen Menthol с белорусскими акцизными марками.

Стоимость партии нелегальных сигарет с учетом всех обязательных налогов в Литве оценили в 259 500 евро.

По факту незаконного оборота подакцизных товаров начато досудебное расследование. Организаторам контрабанды, если они будут найдены, грозит штраф или лишение свободы на срок до восьми лет.

