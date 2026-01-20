Россияне вынесли из банков рекордный за 11 лет объем наличных рублей 3 20.01.2026, 21:15

3,448

Объем наличных за 2025 год подскочил на ₽1 трлн.

Объем наличной денежной массы в России в декабре 2025 года вырос на 836,3 млрд рублей, что стало рекордом за последние 11 лет, сообщает РБК со ссылкой на статистику ЦБ РФ.

В целом за год объем «кэша» в обращении вырос на 1 трлн рублей — в 5 раз больше, чем в 2024 году. При этом более 80% суммы утекло в «нал» в конце года.

В декабре объем наличных в обращении традиционно растет из-за 13-х зарплат, премий и предновогодних расходов. Но на этот раз отток из банковской системы превысил многолетние максимумы. Больше наличных в декабре россияне снимали лишь в 2014 году на фоне беспрецедентного обвала рубля и экономического кризиса — 918,4 млрд рублей. Для сравнения: в декабре-2024 отток в кэш составил 665,2 млрд рублей, а в декабре 2023-го — на 408,8 млрд.

Текущий рост выглядит логичным на фоне снижения процентных ставок, отмечает эксперт НИУ ВШЭ Григорий Жирнов. Банки снижают доходоность депозитов вслед за ключевой ставкой ЦБ: средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков в декабре упала до 15,1% годовых, хотя летом достигала почти 19%.

Спрос на наличные подогрели также отключения интернета, охватившие десятки регионов России, а также ужесточение контроля за банковскими операциями, отмечает экономист «Финама» Ольга Беленькая. Некоторые граждане могли вернуться к наличным расчетам, опасаясь блокировок или задержек, указывает она.

Под предлогом борьбы с мошенниками ЦБ РФ резко расширил перечень признаков подозрительных операций, а банки стали массово блокировать карты и счета клиентов. В первые недели 2026 года под временные блокировки могли попасть 2-3 млн россиян, или до 2% всех активных клиентов банков, согласно оценкам «Информзащиты».

Переток средств в наличность был «несколько выше значений прошлых лет», констатирует сам ЦБ. Впрочем, такие отклонения не несут экономических последствий, так как лишь «меняется форма денег с безналичной на наличную», пишет регулятор.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com