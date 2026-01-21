В России более 7000 автоперевозчиков оказались на грани банкротства 7 21.01.2026, 13:45

В России по итогам 2025 года более 7000 компаний, занимающихся автоперевозками, оказались на грани банкротства или закрытия из-за резкого роста расходов. Об этом проинформировала Служба внешней разведки Украины.

Согласно информации СВР, российские автоперевозчики вынуждены закрываться из-за резкого роста цен на топливо и на техническое обслуживание транспортных средств, а также из-за снижения возможности лизинга и повышения банковских ставок.

В частности, в прошлом году в России бензин подорожал на 11%, а дизельной топливо - примерно на 9%. Бензин АИ-95 на российских АЗС в среднем стоит 68-69 рублей за литр, а дизельное топливо - 75-77 рублей за литр. Это делает внутренние перевозки в РФ автомобильным транспортом экономически невыгодными.

Такой ситуацией успешно пользуются китайские автоперевозчики. К концу 2025 года они уже заняли примерно 20% рынка автомобильных перевозок в России. Этому способствуют дешевые кредиты и использование кабатажного законодательства.

В конце 2025 года СВР рассказала, что в России около 30% малых и средних предпринимателей не исключают прекращения работы в течение ближайших шести месяцев. Одной из главных причин стало то, что российские банки сократили потребительское кредитование. В РФ государственные компании задерживают оплату частным фирмам, тем самым беря для себя фактически кредиты.

Напомним, летом 2025 года Россию охватил острейший топливный кризис. Во многих регионах ввели ограничения на продажу бензина. Это стало результатом ударов ВСУ по российским НПЗ, которые снабжают топливом оккупационную армию РФ в Украине.

