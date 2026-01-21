Умер дядя сирийского диктатора Башара Асада Рифат 4 21.01.2026, 21:50

Его называли «мясником Хамы».

Мировые агентства со ссылкой на свои источники сообщают о смерти Рифата Асада, брата и дяди сирийских диктаторов Хафеза и Башара Асадов. Рифата Асада, некогда могущественного главу элитного подразделения сил безопасности, одно время прочили в преемники Хафезу Асаду. Он помог тому стать президентом в 1970-е и укрепить власть, а за свою роль в подавлении восстания исламистов в 1982 году получил прозвище «мясник Хамы», передает ВВС.

Агентство AFP пишет, что факт смерти 88-летнего Рифата Асада подтвердили два источника.

Один, многолетний работник президентского дворца Асадов, сообщил, что Рифат умер в результате осложнений после гриппа. Второй, бывший офицер сирийской армии, подтвердил факт смерти и уточнил, что после свержения Башара Асада Рифат перебрался в Объединенные Арабские Эмираты. Умер ли он именно в этой стране, экс-офицер не сообщил.

Рифат Асад получил прозвище «мясника Хамы» после кровавого подавления правительственными силами под его командованием восстания исламистов в городе Хама в 1982 году. Тогда в течение 27 дней были убиты, по разным оценкам, от 10 до 40 тысяч человек.

Это разрушительное трехнедельное наступление часто называют прообразом того, как Башар будет бороться с восстанием против своей власти почти тридцать лет спустя.

Швейцарские прокуроры обвинили Рифата в целом ряде преступлений, в том числе в том, он отдавал приказы о «убийствах, пытках, бесчеловечном обращении и незаконных задержаниях» в период службы в сирийской армии.

В то время Сирией правил его брат Хафез Асад, а Рифат занимал пост вице-президента. Однако в 1984 году, после неудачной попытки свергнуть брата, Рифат бежал из страны.

Закрепившись в Европе в роли состоятельного предпринимателя, он сначала обосновался в Женеве, а затем перебрался во Францию и Испанию. В те годы его можно было увидеть прогуливающимся в сопровождении телохранителей в Порту‑Банус в Марбелье на юге Испании, где у него также была недвижимость на берегу моря.

Когда в 2000‑м году Хафез умер, Рифат выступил против передачи власти Башару Асаду и провозгласил себя законным преемником. Однако эта попытка бросить вызов руководству Сирии в конечном счете оказалась бесполезной.

В 2011‑м году, когда Сирию захлестнула волна восстаний, он вновь призвал своего племянника уйти в отставку, чтобы предотвратить гражданскую войну. При этом он частично оправдывал Башара, утверждая, что причина народного протеста кроется в накопившихся за годы ошибках, а не в действиях самого президента.

В 2021‑м году Рифат вернулся из Франции в Сирию, чтобы избежать четырехлетнего тюремного срока за приобретение французской недвижимости на сумму в миллионы евро на незаконно выведенные из сирийского государства средства.

Суд постановил изъять всю принадлежащую ему недвижимость во Франции, стоимость которой тогда оценивалась в 100 миллионов евро (116 млн долларов), а также недвижимость в Лондоне, оцененную в 29 миллионов евро (33 млн долларов).

Рифат неоднократно отрицал эти обвинения.

Два года спустя Рифат появился на семейной фотографии вместе с Башаром, женой президента Асмой и другими родственниками.

По словам источника новостного агентства Reuters, вскоре после свержения Башара Рифат попытался покинуть страну через российскую авиабазу, однако его туда не пустили. В итоге он бежал в Ливан, переправившись через реку на спине своего близкого соратника.

