Лукашенко изменил межправительственные соглашения по газу с Россией1
- 22.01.2026, 20:44
- 7,614
Новый газовый контракт так и не подписан?
Александр Лукашенко изменил межправительственные соглашения по газу с Россией.
Диктатор одобрил в качестве основы для проведения переговоров проекты двух протоколов. Этими документами вносятся изменения в межправительственные соглашения с Россией в газовой сфере от 2011 году. Соответствующий указ был подписан Лукашенко в четверг, 22 января.
На проведение переговоров по проектам протоколов, а также их подписание было уполномочено белорусское правительство.
Как сообщал Сharter97.org, по информации украинской разведки, новый газовый контракт между Беларусью и РФ так и не подписан.