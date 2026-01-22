Лукашенко изменил межправительственные соглашения по газу с Россией 1 22.01.2026, 20:44

Новый газовый контракт так и не подписан?

Александр Лукашенко изменил межправительственные соглашения по газу с Россией.

Диктатор одобрил в качестве основы для проведения переговоров проекты двух протоколов. Этими документами вносятся изменения в межправительственные соглашения с Россией в газовой сфере от 2011 году. Соответствующий указ был подписан Лукашенко в четверг, 22 января.

На проведение переговоров по проектам протоколов, а также их подписание было уполномочено белорусское правительство.

Как сообщал Сharter97.org, по информации украинской разведки, новый газовый контракт между Беларусью и РФ так и не подписан.

