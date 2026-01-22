Илон Маск назвал себя инопланетянином 16 22.01.2026, 23:02

Бизнесмен ответил на вопрос, есть ли среди нас инопланетяне.

Американский предприниматель Илон Маск сказал, что он инопланетянин. Заявление прозвучало на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Меня часто спрашивают: «Есть ли среди нас инопланетяне?» И я отвечаю: «Есть — это я». Но мне, конечно, не верят. Ладно», — отметил он.

По словам Маска, если среди людей есть инопланетяне, то это он. Он напомнил, что на орбите Земли около девяти тысяч спутников и ни разу не возникало необходимости маневрировать из-за инопланетного корабля.

«Так что я говорю: не знаю. Но если подводить итог, мне кажется, мы должны исходить из того, что жизнь и сознание во Вселенной чрезвычайно редки и, возможно, существуют только здесь, у нас. А если это так, то мы обязаны сделать все возможное, чтобы свет сознания не погас», — подчеркнул Маск.

