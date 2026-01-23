Главный охотник за Несси сделал неожиданное заявление 11 23.01.2026, 16:39

14,340

Эдриан Шайн более 50 лет искал Лох-Несское чудовище.

76-летний натуралист Эдриан Шайн, который более 50 лет посвятил поискам Лох-Несского чудовища (Несси) в озере в Шотландии, заявил, что никакого древнего монстра в водоеме нет, пишет LADbible.

Шайн, начавший поиски Несси в 1973 году, в интервью изданию рассказал, что многие его «наблюдения» оказались волнами от проходящих лодок и кораблей по Каледонскому каналу. Длинную шею чудовища он объяснил оптической иллюзией, которую создают птицы, собравшиеся на спокойной поверхности озера. По мнению эксперта, холодном озере Лох-Несс очень мало рыбы, чтобы крупное существо могло питаться.

Шайн при этом заявил, что ему не жалко потраченное время на писки несуществующего монстра, так как получи массу удовольствия от этой работы.

Ранее сообщалось, что чиновники Великобритании внесли в Официальный реестр наблюдений за монстрами пять встреч с Лох-Несским чудовищем в 2025 году. Всего с 1933 года зафиксировано 1 165 случаев, указали они.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com