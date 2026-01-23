В центре Варшавы появилась композиция с символами трех народов 2 23.01.2026, 20:27

7,902

Рождественский вертеп объединил Польшу, Беларусь и Украину.

Пользователи соцсетей заметили у одного из католических храмов в центре Варшавы необычную скульптурную композицию с символами трех стран — Польши, Беларуси и Украины. Те, кто не в теме, не поняли сути инсталляции, некоторые выразили сомнение, какую страну символизирует одна из фигур — Беларусь или Литву? Издание Katolik.life узнало о новой композиции и рассказало подробности о ней.

Речь идет о рождественском вертепе, который был дополнен в этом году фигурами Трех Королей и установлен возле костела Святого Александра на площади Трех Крестов. Это — «Рождественский вертеп трех народов», который можно увидеть возле храма до 2 февраля включительно.

В этом году появилась идея сделать вертеп международным. Новые фигуры Трех Королей действительно символизируют Польшу, Беларусь и Украину, которые приносят свои дары Младенцу Иисусу.

Перед освящением фигур в костеле проходила совместная месса поляков, белорусов и украинцев. Служба с участием душпастыря белорусов-католиков в Варшаве ксендза Вячеслава Барка проходила на польском языке с элементами белорусского и украинского языков — в знак единства и взаимного уважения народов.

Белорусы сами собрали деньги на свою фигуру с историческим гербом страны, которая обошлась в 15 тысяч злотых (более 3500 евро), чтобы засвидетельствовать: здесь есть белорусы, сообщество живет и помнит о своих корнях.

Эта площадь — символическое место на карте Варшавы, которое находится на стыке важных артерий города, в районе посольств и международных учреждений. В приходе решили, что место требует «сообщения, которое будет читаемым для всех», и решили создать рождественский вертеп как знак мира и диалога. Автором скульптур является Фаустина Макарук.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com