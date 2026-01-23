Французские военные взяли на абордаж танкер теневого флота РФ 23.01.2026, 23:02

Появилось видео операции.

Кадры журналистам передали Вооруженные силы Франции, сообщил телеканал LCI. На ролике видно, что судно Эммануэль Макрон заявил, что все было сделано в соответствии с законом и международными конвенциями.

Задержание произошло 22 января в море Альборан — на западе Средиземного моря, недалеко от Гибралтарского пролива. Операция проводилась на основании ст. 110 Конвенции ООН по морскому праву и имела целью проверку подлинной принадлежности судна, так как его подозревали в использовании фальшивого флага.

Танкер двигался под флагом Коморских островов, под которым он показывался и на сайтах отслеживания морского движения. Танкер регулярно доставлял нефть в порты Китая и Индии. В британском списке танкеров теневого флота России он известен под названием Grinch, а в европейском и американском — как Carl.

