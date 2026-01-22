Во Франции сообщили подробности о задержанном российском танкере 1 22.01.2026, 23:54

Он плыл из Мурманска под фальшивым флагом.

Задержанным танкером оказался нефтяной танкер Grinch, который плыл из Мурманска под фальшивым флагом, сообщила Средиземноморская морская префектура Франции.

Задержание произошло 22 января в море Альборан— на западе Средиземного моря, недалеко от Гибралтарского пролива. Операция проводилась на основании ст. 110 Конвенции ООН по морскому праву и имела целью проверку настоящей принадлежности судна, так как его подозревали в использовании фальшивого флага. В задержании танкера, кроме Франции, участвовала и Великобритания.

Проверка документов на борту подтвердила подозрения французских властей, поэтому дело было передано прокурору в Марселе.

Согласно международному праву и по требованию прокурора танкер был снят с маршрута, и в сопровождении национального флота был направлен на специальную стоянку для дальнейшей проверки.

По информации издания BFMTV, танкер двигался под флагом Коморских островов, под которым он показывается и на сайтах отслеживания морского движения. Танкер регулярно доставлял нефть в порты Китая и Индии.

BFMTV также отмечает, что в британском списке танкеров теневого флота России он известен под названием Grinch, а в европейском и американском — как Carl.

