Во Франции сообщили подробности о задержанном российском танкере

Во Франции сообщили подробности о задержанном российском танкере1
- 22.01.2026, 23:54
Он плыл из Мурманска под фальшивым флагом.
Задержанным танкером оказался нефтяной танкер Grinch, который плыл из Мурманска под фальшивым флагом, сообщила Средиземноморская морская префектура Франции.
Задержание произошло 22 января в море Альборан— на западе Средиземного моря, недалеко от Гибралтарского пролива. Операция проводилась на основании ст. 110 Конвенции ООН по морскому праву и имела целью проверку настоящей принадлежности судна, так как его подозревали в использовании фальшивого флага. В задержании танкера, кроме Франции, участвовала и Великобритания.
Проверка документов на борту подтвердила подозрения французских властей, поэтому дело было передано прокурору в Марселе.
Согласно международному праву и по требованию прокурора танкер был снят с маршрута, и в сопровождении национального флота был направлен на специальную стоянку для дальнейшей проверки.
По информации издания BFMTV, танкер двигался под флагом Коморских островов, под которым он показывается и на сайтах отслеживания морского движения. Танкер регулярно доставлял нефть в порты Китая и Индии.
BFMTV также отмечает, что в британском списке танкеров теневого флота России он известен под названием Grinch, а в европейском и американском — как Carl.