Франция задержала нефтяной танкер, следовавший из России 14 22.01.2026, 17:37

Операция была проведена в международных водах Средиземного моря.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сегодня, 22 января, французские Военно-морские силы при поддержке союзников задержали нефтяной танкер, следовавший из России:

— Мы не будем терпеть никаких нарушений. Сегодня утром Военно-морские силы Франции задержали нефтяной танкер, следовавший из России, находящийся под международными санкциями и подозреваемый в использовании ложного флага.

Операция была проведена в международных водах Средиземного моря при поддержке нескольких союзных государств и в строгом соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

По факту произошедшего начато судебное расследование:

— Мы намерены отстаивать международное право и обеспечивать эффективное соблюдение санкций. Деятельность так называемого «теневого флота» способствует финансированию войны агрессии против Украины.

Макрон не уточнил название судна, но это сделала морская префектура Франции по Средиземноморью. В заявлении говорится, что флот задержал нефтяной танкер «Гринч», который шел из Мурманска. Согласно данным сервиса судозаходов в российские порты, танкер покинул Мурманск 5 января.

«Гринч» находится под санкциями США, ЕС, Швейцарии, Великобритании, Канады и Украины. Он возит нефть в основном в Китай и Индию. Ходит под флагом Коморских Островов.

Отметим, это первый случай, когда Европа задерживает нефтяные танкеры «теневого флота» России.

We will not tolerate any violation.



This morning, the French Navy boarded an oil tanker coming from Russia, subject to international sanctions and suspected of flying a false flag.



The operation was conducted on the high seas in the Mediterranean,… pic.twitter.com/zhXVdzPx1r — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 22, 2026

