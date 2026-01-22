Франция задержала нефтяной танкер, следовавший из России

Франция задержала нефтяной танкер, следовавший из России14
- 22.01.2026, 17:37
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сегодня, 22 января, французские Военно-морские силы при поддержке союзников задержали нефтяной танкер, следовавший из России:
— Мы не будем терпеть никаких нарушений. Сегодня утром Военно-морские силы Франции задержали нефтяной танкер, следовавший из России, находящийся под международными санкциями и подозреваемый в использовании ложного флага.
Операция была проведена в международных водах Средиземного моря при поддержке нескольких союзных государств и в строгом соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.
По факту произошедшего начато судебное расследование:
— Мы намерены отстаивать международное право и обеспечивать эффективное соблюдение санкций. Деятельность так называемого «теневого флота» способствует финансированию войны агрессии против Украины.
Макрон не уточнил название судна, но это сделала морская префектура Франции по Средиземноморью. В заявлении говорится, что флот задержал нефтяной танкер «Гринч», который шел из Мурманска. Согласно данным сервиса судозаходов в российские порты, танкер покинул Мурманск 5 января.
«Гринч» находится под санкциями США, ЕС, Швейцарии, Великобритании, Канады и Украины. Он возит нефть в основном в Китай и Индию. Ходит под флагом Коморских Островов.
Отметим, это первый случай, когда Европа задерживает нефтяные танкеры «теневого флота» России.
We will not tolerate any violation.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 22, 2026
This morning, the French Navy boarded an oil tanker coming from Russia, subject to international sanctions and suspected of flying a false flag.
The operation was conducted on the high seas in the Mediterranean,…