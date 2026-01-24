1 мая 2026, пятница, 15:04
Литва не пропускает грузовики через пункт Мядининкай

  • 24.01.2026, 14:43
В чем дело?

Из-за проблем в работе программного обеспечения таможенных баз Литва приостановила въезд фур через пункт пропуска Мядининкай (с белорусской стороны — Каменный Лог), сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета Беларуси.

«Предварительно, движение возобновится не ранее 20:00, — говорится в сообщении. — Оформление легкового транспорта и автобусов продолжается в штатном режиме».

Госпогранкомитет рекомендовал грузоперевозчикам «учитывать данную информацию при планировании поездок в Литву» и следить за обстановкой перед белорусскими пунктами пропуска на информационном портале ведомства.

