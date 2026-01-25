Премьер Армении создал свою музыкальную группу 6 25.01.2026, 17:51

Никол Пашинян

Первое выступление коллектива должно состояться 30 января в Ереване.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил в соцсети Facebook о создании собственной музыкальной группы.

Она называется «Варчабенд». Название образовано из первых двух слогов армянского слова «варчапет» («премьер-министр») и английского «band» («группа»).

19 января 2026 года Пашинян опубликовал ролик с музыкальной группой. В ней были пианист, гитарист, саксофонист и две вокалистки. Тогда же он пообещал пригласить молодежь на дискотеку. Через три дня политик прекратил прием заявок на мероприятие, где он будет играть на ударных, поскольку желающих оказалось слишком много.

