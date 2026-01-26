3 мая 2026, воскресенье, 13:45
В России сгорел еще один МАЗ

9
  • 26.01.2026, 12:42
  • 4,684
В момент происшествия в автобусе находились пассажиры.

О загоревшемся пассажирском автобусе Минского автомобильного завода сообщила пресс-служба Управления МЧС по Чувашской Республике (субъект Российской Федерации).

Отмечается, что это произошло днем 22 января в Чебоксарах (столица Чувашии). Автобус, следовавший по маршруту № 101с, загорелся около остановки общественного транспорта «Энергозапчасть».

В момент происшествия в салоне находились пассажиры, они эвакуировались самостоятельно.

В 2025 году белорусские автобусы, как пишет «Позiрк», регулярно загорались во время движения в РФ и Беларуси, причиной этого назывались санкции, введенные против МАЗа демократическими странами, лишившие его части качественных комплектующих.

Последний подобный случай, о котором писали СМИ, был зафиксирован в Самаре 9 октября. До этого автобусы горели: 5 июля — в Иркутске, 14 мая — в Воронежской области, 5 апреля — в Санкт-Петербурге, 23 марта — в Кирове, 13 января — в Липецке.

