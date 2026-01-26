Паранойя Си Цзиньпина вызвала опасения у Тайваня 1 26.01.2026, 12:56

В КНР проходят аномальные чистки.

Тайвань усилил мониторинг ситуации в Китае после того, что власти острова назвали «аномальными» изменениями в военном руководстве Пекина. Поводом стало сообщение китайской стороны о расследовании в отношении одного из самых влиятельных военных страны — Чжан Юся, заместителя председателя Центрального военного совета КНР и близкого союзника председателя КНР Си Цзиньпина. По данным СМИ, под проверкой также находится начальник Объединенного штаба НОАК Лю Чжэньли, пишет Modern Diplomacy (перевод — сайт Charter97.org).

Как заявили в Тайбэе, происходящее вызывает обеспокоенность на фоне и без того высокой напряженности в Тайваньском проливе. Министр обороны Тайваня Веллингтон Ку, выступая в парламенте, подчеркнул, что подобные кадровые и дисциплинарные решения в Пекине нельзя рассматривать в отрыве от внешней политики и военной активности Китая.

Чжан Юся считается фигурой исключительного значения в китайской военной иерархии. Он фактически был вторым человеком в Народно-освободительной армии Китая и одним из немногих высших офицеров, имеющих реальный боевой опыт — он участвовал в китайско-вьетнамской войне 1979 года. Его тесные личные и политические связи с Си Цзиньпином делают расследование особенно показательным и, по мнению наблюдателей, могут свидетельствовать о внутренних проблемах в руководстве армии.

Ку отметил, что Тайвань фиксирует не только кадровые перестановки, но и продолжающееся военное давление со стороны КНР. Китайские военные самолеты и корабли регулярно действуют вблизи острова, что в Тайбэе расценивают как попытку запугивания.

По словам министра, Тайвань анализирует совокупность военных и невоенных факторов, опираясь на разведданные и сотрудничество с партнерами, чтобы понять реальные намерения Пекина.

