Трамп признал риск проигрыша республиканцев на промежуточных выборах

Президент США Дональд Трамп в интервью радиостанции WABC признал риск потери республиканцами контроля над конгрессом по итогам промежуточных выборов в 2026 году.

«По статистике, когда президент побеждает, они [республиканцы] проигрывают промежуточные выборы», — сказал Трамп.

Промежуточные выборы в США запланированы на 3 ноября. Они пройдут на середине второго президентского срока Дональда Трампа и определят состав 120-го конгресса США. В настоящее время республиканцы контролируют обе палаты конгресса (Сенат — 53 места, Палата представителей — 218 мест).

