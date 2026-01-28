закрыть
5 мая 2026, вторник, 13:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Самолет российской авиакомпании подал сигнал бедствия

3
  • 28.01.2026, 16:12
  • 17,470
Самолет российской авиакомпании подал сигнал бедствия

Рейс следовал из Нячанга в Иркутск.

Пассажирский Boeing 757 российской чартерной авиакомпании Azur Air, подавший сигнал бедствия на пути из Нячанга в Иркутск, успешно совершил незапланированную посадку, сообщили пресс-службе компании. По ее информации, борт приземлился во вьетнамском городе Ханое, пишет news.ru.

В сообщении говорится, на что на борту находятся 238 пассажиров и семь членов экипажа. По предварительным данным, пострадавших нет.

Самолет Boeing 757, выполняющий рейс ZF-2578 Нячанг — Иркутск, совершил незапланированную посадку в Ханое. Посадка прошла благополучно, в штатном режиме, — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что пассажирский Boeing 757 готовится к экстренной посадке во Вьетнаме. По информации источника, воздушное судно подало сигнал бедствия над Ханоем, после чего начало вырабатывать топливо, совершая круги перед вынужденной посадкой. Это уже второй инцидент с указанным бортом за неделю.

До этого, 23 января, этот же самолет, выполнявший рейс из Пхукета в Барнаул, совершил незапланированную посадку на территории Китая после подачи сигнала бедствия. Причиной внештатной ситуации мог стать отказ одного из двигателей. Предварительно, воздушное судно сделало шесть кругов, прежде чем сесть в аэропорту Ланьчжоу.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин