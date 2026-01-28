Самолет российской авиакомпании подал сигнал бедствия 3 28.01.2026, 16:12

17,470

Рейс следовал из Нячанга в Иркутск.

Пассажирский Boeing 757 российской чартерной авиакомпании Azur Air, подавший сигнал бедствия на пути из Нячанга в Иркутск, успешно совершил незапланированную посадку, сообщили пресс-службе компании. По ее информации, борт приземлился во вьетнамском городе Ханое, пишет news.ru.

В сообщении говорится, на что на борту находятся 238 пассажиров и семь членов экипажа. По предварительным данным, пострадавших нет.

Самолет Boeing 757, выполняющий рейс ZF-2578 Нячанг — Иркутск, совершил незапланированную посадку в Ханое. Посадка прошла благополучно, в штатном режиме, — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что пассажирский Boeing 757 готовится к экстренной посадке во Вьетнаме. По информации источника, воздушное судно подало сигнал бедствия над Ханоем, после чего начало вырабатывать топливо, совершая круги перед вынужденной посадкой. Это уже второй инцидент с указанным бортом за неделю.

До этого, 23 января, этот же самолет, выполнявший рейс из Пхукета в Барнаул, совершил незапланированную посадку на территории Китая после подачи сигнала бедствия. Причиной внештатной ситуации мог стать отказ одного из двигателей. Предварительно, воздушное судно сделало шесть кругов, прежде чем сесть в аэропорту Ланьчжоу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com