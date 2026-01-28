5 мая 2026, вторник, 23:42
Россия разрешила режиму Лукашенко отложить уплату долгов

8
  28.01.2026, 23:01
  • 7,692
Диктатор Беларуси должен Кремлю огромную сумму.

Совет Федерации и Госдума ратифицировали соглашение между правительствами России и Беларуси об изменении условий отдельных межправительственных соглашений в сфере кредитного сотрудничества. Об этом сообщает БелТА.

Документ, подписанный в июне прошлого года, касается отсрочки для платежей по кредитам, предоставленным Москвой Минску. Его положения являются конфиденциальными.

Однако замминистра финансов России Владимир Колычев на слушаниях в нижней палате парламента раскрыл основной момент соглашения. Речь идет о реструктуризации долга, предусматривающей перенос платежей в погашение основного долга Минска на период 2032-2037 годов.

Ратифицированное в прошлом году аналогичное соглашение предусматривало погашение долга в 2031-2036 годах. Речь шла о 800 миллионах долларов, которые Минск изначально должен был вернуть с 1 апреля по 31 декабря 2025 года и с 1 июля по 31 декабря 2024 года.

