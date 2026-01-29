закрыть
6 мая 2026, среда, 17:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Могилевской области прокуроры и силовики проверяют частные дома

15
  • 29.01.2026, 17:14
  • 14,934
В Могилевской области прокуроры и силовики проверяют частные дома

Чего хотят лукашисты?

В Могилевской области сотрудники прокуратуры отправились в рейды по частным домам. По словам прокуроров, их мобильные группы выходят и по выходным, и «в свободное от службы время». Узнали, за какие нарушения белорусов во время таких рейдов могут привлечь к административной и даже уголовной ответственности.

Помимо прокурорских работников в состав мобильных групп также входят сотрудники МЧС и милиционеры. Главная цель рейдов - профилактика пожаров, которые зимой происходят куда чаще. Главной причиной зимних пожаров прокурор Игорь Давыдов в эфире телеканала «Беларусь 4» назвал неосторожное обращение с огнем, в частности, беспечное курение в доме, а также нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и электрооборудования.

Так, за неполный месяц в Могилевской области при пожаре погиб уже 21 человек, а за весь 2025 год - 70 человек. Печальная статистика не устроила местную прокуратуру и она предложила скорректировать действующий алгоритм взаимодействия субъектов профилактики. Прокуроры с МЧС устроили “декадник” профилактических мероприятий, в котором уже поучаствовали более 80 сотрудников. Они сами вышли в рейды вместе с коллегами из территориальных подразделений по чрезвычайным ситуациям для обследования условий жизни социально уязвимых категорий граждан.

Сначала спасатели проанализировали локации, где за последние три года произошло больше всего пожаров, в которых гибли люди, и причины этих трагедий и взяли отдельные адреса на контроль. Кое-где жильцам оказали помощь в ремонте печки, замене электрической проводки, а противопожарное состояние жилых домов проверяют регулярно.

Впрочем, в объективе инспекторов мобильных групп не только дома тех, кого уже «взяли на карандаш» правоохранители (в частности, люди, злоупотребляющие алкоголем), но также пенсионеры, одинокие пожилые люди и инвалиды. У них в домах также проверяют исправность пожарных извещателей, печи, газового оборудования, проводят беседы о правилах при курении.

Написать комментарий 15

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин