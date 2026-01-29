В Могилевской области прокуроры и силовики проверяют частные дома
- 29.01.2026, 17:14
В Могилевской области сотрудники прокуратуры отправились в рейды по частным домам. По словам прокуроров, их мобильные группы выходят и по выходным, и «в свободное от службы время». Узнали, за какие нарушения белорусов во время таких рейдов могут привлечь к административной и даже уголовной ответственности.
Помимо прокурорских работников в состав мобильных групп также входят сотрудники МЧС и милиционеры. Главная цель рейдов - профилактика пожаров, которые зимой происходят куда чаще. Главной причиной зимних пожаров прокурор Игорь Давыдов в эфире телеканала «Беларусь 4» назвал неосторожное обращение с огнем, в частности, беспечное курение в доме, а также нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и электрооборудования.
Так, за неполный месяц в Могилевской области при пожаре погиб уже 21 человек, а за весь 2025 год - 70 человек. Печальная статистика не устроила местную прокуратуру и она предложила скорректировать действующий алгоритм взаимодействия субъектов профилактики. Прокуроры с МЧС устроили “декадник” профилактических мероприятий, в котором уже поучаствовали более 80 сотрудников. Они сами вышли в рейды вместе с коллегами из территориальных подразделений по чрезвычайным ситуациям для обследования условий жизни социально уязвимых категорий граждан.
Сначала спасатели проанализировали локации, где за последние три года произошло больше всего пожаров, в которых гибли люди, и причины этих трагедий и взяли отдельные адреса на контроль. Кое-где жильцам оказали помощь в ремонте печки, замене электрической проводки, а противопожарное состояние жилых домов проверяют регулярно.
Впрочем, в объективе инспекторов мобильных групп не только дома тех, кого уже «взяли на карандаш» правоохранители (в частности, люди, злоупотребляющие алкоголем), но также пенсионеры, одинокие пожилые люди и инвалиды. У них в домах также проверяют исправность пожарных извещателей, печи, газового оборудования, проводят беседы о правилах при курении.