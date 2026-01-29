закрыть
6 мая 2026, среда, 18:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США жестко отреагировали на провокации Лукашенко

15
  • 29.01.2026, 17:49
  • 50,272
США жестко отреагировали на провокации Лукашенко

О реакции Вашингтона сообщил Гитанас Науседа.

Представители США «очень оперативно отреагировали» на последний инцидент, связанный с массированным запуском воздушных шаров с территориии Беларуси в Литву, заявил, по информации LRT, президент балтийского государства Гитанас Науседа.

По его словам, в Вашингтоне «использовали довольно резкую риторику, заявив, что это совершенно недопустимо».

При этом президент Литвы отметил, что, насколько ему известно, «некоторое время назад» Минск пообещал США решить «проблему с воздушными шарами».

Науседа в очередной раз заявил, что в настоящее время вопрос о возможном транзите белорусских удобрений через Литву не поднимается: «Подобные разговоры не будут иметь абсолютно никакого основания, пока хотя бы один воздушный шар с белорусской стороны будет залетать в Литву, <…> никто в мире не изменит нашего мнения».

Литва «имеет дело с непростым государством, поэтому ни у кого не было иллюзий, что воздушные шары навсегда исчезнут с литовского неба», добавил он.

Вашингтон публичных заявлений по теме не делал.

Написать комментарий 15

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин