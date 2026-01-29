США жестко отреагировали на провокации Лукашенко

США жестко отреагировали на провокации Лукашенко15
- 29.01.2026, 17:49
- 50,272
О реакции Вашингтона сообщил Гитанас Науседа.
Представители США «очень оперативно отреагировали» на последний инцидент, связанный с массированным запуском воздушных шаров с территориии Беларуси в Литву, заявил, по информации LRT, президент балтийского государства Гитанас Науседа.
По его словам, в Вашингтоне «использовали довольно резкую риторику, заявив, что это совершенно недопустимо».
При этом президент Литвы отметил, что, насколько ему известно, «некоторое время назад» Минск пообещал США решить «проблему с воздушными шарами».
Науседа в очередной раз заявил, что в настоящее время вопрос о возможном транзите белорусских удобрений через Литву не поднимается: «Подобные разговоры не будут иметь абсолютно никакого основания, пока хотя бы один воздушный шар с белорусской стороны будет залетать в Литву, <…> никто в мире не изменит нашего мнения».
Литва «имеет дело с непростым государством, поэтому ни у кого не было иллюзий, что воздушные шары навсегда исчезнут с литовского неба», добавил он.
Вашингтон публичных заявлений по теме не делал.