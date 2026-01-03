Венесуэльцы радуются падению режима Мадуро
- 3.01.2026, 16:12
- 1,786
Люди срывают плакаты с изображением диктатора.
По всей Венесуэле начали срывать плакаты с изображением президента Николаса Мадуро после сообщений о его захвате США.
На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как портреты Мадуро снимают с фасадов зданий. Для многих венесуэльцев это стало символом краха режима, который долгие годы держался на репрессиях и страхе.
Напомним, сегодня, 3 января, Соединенные Штаты Америки нанесли серии ударов по столице Венесуэлы - Каракасе. В городе раздавались взрывы.
Позже президент США Дональд Трамп подтвердил, что США успешно провели масштабную операцию против Венесуэлы. Президент Николас Мадуро вместе со своей женой был схвачен и вывезен из страны.