Трамп рассказал подробности захвата Мадуро

Трамп рассказал подробности захвата Мадуро3
- 3.01.2026, 20:41
- 6,234
Бывший диктатор Венисуэлы пытался сбежать
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции заявил, что Николас Мадуро пытался сбежать в безопасное место во время операции, но не успел.
«Было много стрельбы. Он хотел убежать, пытался добраться до бункера, но не успел добежать до двери. Нам понадобилось 47 секунд, чтобы взорвать дверь к нему», — сообщил Трамп.
Также в ходе пресс-конференции по Венесуэле генерал Пентагона Дэн Кейн раскрыл детали операции по захвату Мадуро.
США задействовали в операции против Венесуэлы 150 самолетов, сообщает Пентагон. Президент Трамп отдал приказ о проведении операции 2 января в 22:46 по восточному времени США, а войска прибыли в Каракас около 2 часов ночи.
Военные уверенно действовали во дворце и захватили Мадуро. Один вертолет был подбит, а авиация США уничтожала системы ПВО Венесуэлы, чтобы спецназ мог выполнить захват.
Несколько вертолетов ВВС США получили повреждения, но все вернулись на базу в США, отметил генерал Пентагона Дэн Кейн.