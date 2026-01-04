«Мадуро подняли с кровати»: Трамп следил за захватом диктатора в прямом эфире 2 4.01.2026, 12:14

Появились новые подробности операции США в Венесуэле.

В США опубликовали новые подробности спецоперации по поимке правителя Венесуэлы Николаса Мадуро спецподразделением «Дельта» (Delta Force) армии США. Часть из них рассказал сам Дональд Трамп, часть СМИ дали со ссылкой на анонимные источники.

По словам президента США, спецоперация прошла настолько успешно, что ни один из американских военных не был убит.

«Потрясающее шоу»

Трамп утверждает, что сам следил за операцией практически в прямом эфире, сравнив увиденное с «шоу».

«Это было потрясающе», — поделился своими впечатлениями президент США в эфире Fox News.

Николас и Флорес Мадуро могут предстать перед судом Нью-Йорка уже в ближайший понедельник, 5 января, сообщило издание News Nation со ссылкой на высокопоставленный американский источник.

«Их доставили на корабль на вертолете, их забрали на вертолете, уверен, им это понравилось», — заявил Трамп.

BREAKING 🇺🇸🇻🇪 : Les S-300 russes du Venezuela ? Neutralisés en un clin d’œil…



Hélicos US (Apache, Chinook, MH-47 du 160th SOAR) ont survolé tranquillement Caracas sans un seul tir en réponse.



Tout le monde se demande : accord secret, trahison interne ou simple inefficacité ?… pic.twitter.com/IhZM8pE0WY — Camille Moscow 🇷🇺 🌿 ☦️ (@camille_moscow) January 3, 2026

Президент США сказал, что военные сказали ему, что ни одна другая страна на Земле не способна на подобный маневр.

«Ни у кого нет такого оборудования, как у нас. Я имею в виду, что все было продумано до мелочей. Они все практиковали. На самом деле они построили дом, который был идентичен тому, в который они вошли, со всеми сейфами, сталью повсюду и лестницами», - рассказал Трамп телеканалу Fox News.

Американские военные действия против Венесуэлы, в ходе которых был захвачен правитель страны Николас Мадуро, длились менее 30 минут, сообщило агентство Associated Press.

Американский шпион в венесуэльском правительстве и коррупция

Впрочем, у многих обозревателей как в США, так и в других странах, возник логичный вопрос — где были венесуэльские военные? Почему ПВО (противовоздушная оборона) венесуэльской армии позволило американским вертолетам безнаказанно летать над столицей страны.

Эксперт Ник Джензен в эфире британского телеканала Sky News заявил, что, по его мнению, на бумаге Венесуэла обладает «надежными системами противовоздушной обороны и локально распределенными военными, военизированными и правоохранительными силами в Каракасе, что должно затруднить подобный рейд», но на практике это не так.

«Коррупция, плохая подготовка, отсутствие технического обслуживания и другие факторы значительно снижают эту угрозу», — добавил он. — Сопротивление штурму оказалось более ограниченным, чем можно было ожидать, и может указывать на более широкие системные сбои, тайные операции в поддержку рейда или даже на определенный сговор с элементами внутри страны».

Издание The New York Times со ссылкой на источники утверждает, что в правительстве Венесуэлы был как минимум один осведомитель. А возможно, сама операция США была частью сделки, когда представители властей Венесуэлы просто обменяли своего президента на какие-то гарантии.

Согласно данным NY Post, осведомитель ЦРУ (Центральное разведывательное управление) в венесуэльском правительстве передавал США информацию, которая позволила американским военным взять в плен Николаса Мадуро.

«По словам лиц, ознакомленных с операцией, источник ЦРУ в правительстве страны отслеживал местоположение Мадуро до его захвата американским спецназом», — говорится в публикации.

По данным газеты, ЦРУ в слежке за венесуэльским лидером также полагалось на информацию других контактов в Венесуэле и данные с беспилотников.

В итоге Николаса Мадуро и его жену американские спецназовцы буквально вынули из кровати на одном из спецобъектов, предварительно взорвав металлическую дверь.

Эту информацию подтвердили и в самой Венесуэле. По словам председателя правящей партии этой страны Нахума Фернандеса, Мадуро и его жена находились в своем доме на территории военной базы, когда их захватили.

«Мы можем это сделать опять»

Трамп же не забыл сравнить эффективность американских войск с действиями России в Украине.

«Мы не могли упустить шанс сделать эту невероятную вещь. Мы должны сделать это опять, мы можем это сделать опять. Никто не может нас остановить. Нет никого, кто обладал бы такими возможностями, как у нас. Когда я наблюдаю за этой войной в России, которая продолжается и продолжается, и все умирают, это примитивно. Это примитивно. Это ужасно», — сказал Трамп.

Что будет с Венесуэлой?

Президент Трамп утверждает, что США не останутся в стороне и будут принимать решение о том, что будет дальше с Венесуэлой, поскольку не могут позволить кому-то со стороны занять место Мадуро.

