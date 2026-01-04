Белый дом показал новые кадры с захваченным Мадуро

Белый дом показал новые кадры с захваченным Мадуро7
- 4.01.2026, 9:26
Свергнутого диктатора уже доставили в следственный изолятор в Бруклине.
Белый дом показал новые кадры пребывания захваченного венесуэльского диктатора Николаса Мадуро под стражей в США. Политик на видео в сопровождении агентов прошел по коридорам учреждения по борьбе с наркотиками и высказал пожелания «с Новым годом».
Видеоролик демонстрирует, как Мадуро неспешно прогуливается в черной толстовке с капюшоном. Об этом сообщило издание CNN со ссылкой на официальную страницу быстрого реагирования Белого дома в сети X.
Кроме того, в сети появились другие кадры пребывания Николаса Мадуро в США. Как пишет издание Sky News, в соцсети X были опубликованы изображения и видеоролик, правдивость которых пока не подтверждена, на которых видно, вероятно, Николаса Мадуро в окружении агентов DEA и HSI (Службы расследований внутренней безопасности).
Первые кадры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, доставленным в США— Сharter97.org (@charter_97) January 4, 2026
Мадуро и его жену перевезли в центр содержания под стражей, расположенный в Бруклине на юге Нью-Йорка, сообщает CNN. pic.twitter.com/PLxe5QYprB
Агенты, в сопровождении которых якобы находится Мадуро, на кадрах имеют размытые лица. На одном из кадров видно, как Мадуро сидит на стуле и держит руки перед собой, показывая большие пальцы. При этом венесуэльский диктатор находится в кандалах.
На каждом из кадров Николас Мадуро одет в спортивные штаны, худи и обут в тапочки.
Стоит отметить, что перед этим в CNN сообщили, что диктатора Венесуэлы уже доставили в следственный изолятор в Бруклине. Перед этим задержанного правителя доставили вертолетом на Манхэттен и в сопровождении кортежа доставили в исправительное учреждение. Эти данные уже подтвердил Департамент полиции Нью-Йорка.
По информации, которой владеют американские медиа, Мадуро будет находиться в этом учреждении до явки в федеральный суд в Манхэттене, которая должна состояться в понедельник, 5 января.