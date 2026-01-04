закрыть
4 января 2026, воскресенье, 10:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белый дом показал новые кадры с захваченным Мадуро

7
  • 4.01.2026, 9:26
  • 8,062
Белый дом показал новые кадры с захваченным Мадуро

Свергнутого диктатора уже доставили в следственный изолятор в Бруклине.

Белый дом показал новые кадры пребывания захваченного венесуэльского диктатора Николаса Мадуро под стражей в США. Политик на видео в сопровождении агентов прошел по коридорам учреждения по борьбе с наркотиками и высказал пожелания «с Новым годом».

Видеоролик демонстрирует, как Мадуро неспешно прогуливается в черной толстовке с капюшоном. Об этом сообщило издание CNN со ссылкой на официальную страницу быстрого реагирования Белого дома в сети X.

Кроме того, в сети появились другие кадры пребывания Николаса Мадуро в США. Как пишет издание Sky News, в соцсети X были опубликованы изображения и видеоролик, правдивость которых пока не подтверждена, на которых видно, вероятно, Николаса Мадуро в окружении агентов DEA и HSI (Службы расследований внутренней безопасности).

Агенты, в сопровождении которых якобы находится Мадуро, на кадрах имеют размытые лица. На одном из кадров видно, как Мадуро сидит на стуле и держит руки перед собой, показывая большие пальцы. При этом венесуэльский диктатор находится в кандалах.

На каждом из кадров Николас Мадуро одет в спортивные штаны, худи и обут в тапочки.

Стоит отметить, что перед этим в CNN сообщили, что диктатора Венесуэлы уже доставили в следственный изолятор в Бруклине. Перед этим задержанного правителя доставили вертолетом на Манхэттен и в сопровождении кортежа доставили в исправительное учреждение. Эти данные уже подтвердил Департамент полиции Нью-Йорка.

По информации, которой владеют американские медиа, Мадуро будет находиться в этом учреждении до явки в федеральный суд в Манхэттене, которая должна состояться в понедельник, 5 января.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский
Забытый урок Рейгана
Забытый урок Рейгана Петр Издебский
Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип