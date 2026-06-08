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Минздрав нашел источник массового отравления детей в Борисове

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  • 8.06.2026, 16:52
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Минздрав нашел источник массового отравления детей в Борисове

После проверки из продажи начали срочно изымать продукцию.

Санитарно-эпидемиологическая служба Минздрава изъяла из обращения продукцию ООО «Биомолпром» — именно она, как заявили в министерстве, стала источником инфекции у детей в Борисове и других населенных пунктах Минской области.

«Санитарно-эпидемиологическая служба Министерства здравоохранения завершает проведение санитарно-эпидемиологического расследования причин госпитализации детей в Минской области. Для предотвращения распространения и ликвидации эпидемиологического неблагополучия, связанного с продукцией ООО «Биомолпро», данные продукты изъяты из обращения», — заявила замминистра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Светлана Нечай.

Напомним, 2 и 3 июня с симптомами острой кишечной инфекции в больницы Борисова обратились 30 детей из 11 детсадов города. Были госпитализированы 27 детей с предварительным диагнозом «острый гастроэнтерит» (состояние средней степени тяжести). Трое детей лечились на дому. К 5 июня все дети были выписаны из учреждения здравоохранения.

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