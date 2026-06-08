Белорусы научили россиянина «волшебным словам»
- 8.06.2026, 16:18
Приятное исключение из правил.
Соцсети полны постов о неадекватном повелении россиян в Беларуси. Но встречаются и исключения. Россиянин под ником doitextra рассказал, какие уроки извелек от общения с нашими соотечественниками.
«Я россиянин и вот чему я научился у белорусов, — пишет он. — Бросил в урну, но мимо – подниму. Брал каршеринг — напишу в техподдержку, что кончилась омывайка. Перестраиваться без поворотника — так не бывает. Знакомиться с соседями по подъезду — это нормально. Вижу кто—то паркуется на газоне — заставлю перепарковаться».
Белорусы увидели в списке несколько важных упущений и дополнили его. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
— Не влезать вперед очереди в магазине, не забывать говорить «спасибо», «извините», не забывать, что страна называется Беларусь, а не «Белоруссия», что девушки и драники у нас — топ!
— Милиция это небезопасно. Это опасно. Будьте внимательнее.
— Придерживать двери.
— Котиков на дороге пропускать.
— Здороваться с кассирами в магазине, с вахтерами. Прежде, чем обратиться к кому-нибудь незнакомому, например, спросить дорогу, надо сказать «Извините, пожалуйста...» А потом поблагодарить. Тоже при выходе из общественного транспорта. И вообще, не забывайте про «волшебные слова»!
— Во время движения белорусы всегда смещаются на обочину давая место для обгона.
— Когда кто то уступает тебе полосу для обгона, благодарить аварийкой.
— Не желать зла, не делать зла.
— Любить драники.
— Начать учить белорусский язык.