Белорусы научили россиянина «волшебным словам» 8.06.2026, 16:18

Приятное исключение из правил.

Соцсети полны постов о неадекватном повелении россиян в Беларуси. Но встречаются и исключения. Россиянин под ником doitextra рассказал, какие уроки извелек от общения с нашими соотечественниками.

«Я россиянин и вот чему я научился у белорусов, — пишет он. — Бросил в урну, но мимо – подниму. Брал каршеринг — напишу в техподдержку, что кончилась омывайка. Перестраиваться без поворотника — так не бывает. Знакомиться с соседями по подъезду — это нормально. Вижу кто—то паркуется на газоне — заставлю перепарковаться».

Белорусы увидели в списке несколько важных упущений и дополнили его. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Не влезать вперед очереди в магазине, не забывать говорить «спасибо», «извините», не забывать, что страна называется Беларусь, а не «Белоруссия», что девушки и драники у нас — топ!

— Милиция это небезопасно. Это опасно. Будьте внимательнее.

— Придерживать двери.

— Котиков на дороге пропускать.

— Здороваться с кассирами в магазине, с вахтерами. Прежде, чем обратиться к кому-нибудь незнакомому, например, спросить дорогу, надо сказать «Извините, пожалуйста...» А потом поблагодарить. Тоже при выходе из общественного транспорта. И вообще, не забывайте про «волшебные слова»!

— Во время движения белорусы всегда смещаются на обочину давая место для обгона.

— Когда кто то уступает тебе полосу для обгона, благодарить аварийкой.

— Не желать зла, не делать зла.

— Любить драники.

— Начать учить белорусский язык.

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