«Потому что слишком вас много у нас в стране» 5.06.2026, 14:15

Белорусы объяснили россиянке, почему к приезжим из РФ изменилось отношение.

Россиянка рассказала в Threads историю поездки в минском такси, сообщает «Салідарнасць».

По ее словам, водитель смеялся и шутил, а когда узнал, что пассажирки из Москвы, поездка продолжилась в тишине. Такая же реакция была у работника Мак.by, отметила девушка. В посте россиянка задалась вопросом: «Это что такое?».

Вот что отвечали в комментариях.

«Четыре года не выходили из погреба?»

«Как бы вам объяснить, чтобы не усугубить...»

«У вас, как у нации, подмочена репутация».

«Буквально вчера попалось видео в ТТ, где показывали обстрелы Киева и людей, сидящих в метро. В это же время куча радостных комментариев под видео типа «Привет из Москвы» и т.д. Не от фейк-аккаунтов, а вполне реальных, и женщин в том числе. Я хочу верить, что наши соседи не все такие. Но как вас различать?»

«Дело вовсе не в репутации, а в отношении к нам. Сначала приравнивали к России, а тут увидели, что у нас можно сидеть в соцсетях без ВПН, пить Coca-Cola, ходить в казино, чисто-убрано, люди добрые, «цены маленькие» (такие же, как и у вас, у нас другая валюта). Приезжие россияне покупают у нас квартиры, когда даже мы не можем себе этого позволить. Мусорят, на дорогах черти что устраивают, пытаются расплатиться своими рублями и смеются с нашего языка. Я не приравниваю всех, но большинство…»

«Мне кажется, россияне быстрее сойдут с ума не от санкций, а от отношения белорусов».

«Потому что слишком вас много у нас в стране в последнее время. И ведете вы себя чаще всего так, что не хватает только хрюкнуть. К тому же вас ведь сразу видно: «хозяева жизни» с барсеткой на поясе, наглухо позабывшие слова «извините», «пожалуйста», «спасибо». Вот и сложилась репутация. И цепляет даже тех, кто ведет себя по-человечески».

Один из комментаторов написал, что ему «стыдно за типа «толерантных белорусов». Ему ответили так:

«А как лично вы относитесь к происходящему в Украине? Мой отец в 20 лет пришел с ВОВ инвалидом, в 45 умер, у моей мамы на ВОВ погибли два брата, которых она очень любила, умер ребенок. Как вы думаете я отношусь к войне и агрессорам? Да, я не толерантна в этом вопросе. Можете продолжать стыдиться».

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