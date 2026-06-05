«Потому что слишком вас много у нас в стране»
- 5.06.2026, 14:15
Белорусы объяснили россиянке, почему к приезжим из РФ изменилось отношение.
Россиянка рассказала в Threads историю поездки в минском такси, сообщает «Салідарнасць».
По ее словам, водитель смеялся и шутил, а когда узнал, что пассажирки из Москвы, поездка продолжилась в тишине. Такая же реакция была у работника Мак.by, отметила девушка. В посте россиянка задалась вопросом: «Это что такое?».
Вот что отвечали в комментариях.
«Четыре года не выходили из погреба?»
«Как бы вам объяснить, чтобы не усугубить...»
«У вас, как у нации, подмочена репутация».
«Буквально вчера попалось видео в ТТ, где показывали обстрелы Киева и людей, сидящих в метро. В это же время куча радостных комментариев под видео типа «Привет из Москвы» и т.д. Не от фейк-аккаунтов, а вполне реальных, и женщин в том числе. Я хочу верить, что наши соседи не все такие. Но как вас различать?»
«Дело вовсе не в репутации, а в отношении к нам. Сначала приравнивали к России, а тут увидели, что у нас можно сидеть в соцсетях без ВПН, пить Coca-Cola, ходить в казино, чисто-убрано, люди добрые, «цены маленькие» (такие же, как и у вас, у нас другая валюта). Приезжие россияне покупают у нас квартиры, когда даже мы не можем себе этого позволить. Мусорят, на дорогах черти что устраивают, пытаются расплатиться своими рублями и смеются с нашего языка. Я не приравниваю всех, но большинство…»
«Мне кажется, россияне быстрее сойдут с ума не от санкций, а от отношения белорусов».
«Потому что слишком вас много у нас в стране в последнее время. И ведете вы себя чаще всего так, что не хватает только хрюкнуть. К тому же вас ведь сразу видно: «хозяева жизни» с барсеткой на поясе, наглухо позабывшие слова «извините», «пожалуйста», «спасибо». Вот и сложилась репутация. И цепляет даже тех, кто ведет себя по-человечески».
Один из комментаторов написал, что ему «стыдно за типа «толерантных белорусов». Ему ответили так:
«А как лично вы относитесь к происходящему в Украине? Мой отец в 20 лет пришел с ВОВ инвалидом, в 45 умер, у моей мамы на ВОВ погибли два брата, которых она очень любила, умер ребенок. Как вы думаете я отношусь к войне и агрессорам? Да, я не толерантна в этом вопросе. Можете продолжать стыдиться».