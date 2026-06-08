Хью Лори остро ответил на критику сериала «Доктор Хаус» 1 8.06.2026, 16:20

Хью Лори

Актер пожелал журналистке скорее издать свой первый роман.

Британский актер Хью Лори вступил в публичную перепалку в соцсетях после того, как журналистка Джанет Мюррей раскритиковала сериал «Доктор Хаус», назвав его слишком предсказуемым, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Мюррей написала, что каждый эпизод строится по одной и той же схеме: пациент с загадочной болезнью, ошибочный диагноз доктора Хауса, ухудшение состояния больного и неожиданное решение в последний момент. По ее мнению, восемь сезонов такого сюжета выглядят однообразно.

Лори не оставил замечание без ответа. В ироничной форме актер заявил, что создатели якобы пробовали снимать серии, где Хаус сразу ставит правильный диагноз, но тогда эпизоды длились бы всего шесть минут. Другой вариант — когда врач ошибается и пациент умирает — также не понравился бы зрителям.

Затем актер перешел к более серьезным аргументам. Он отметил, что подобную логику можно применить и к другим видам искусства, напомнив о вариациях Баха, автопортретах Фриды Кало и работах скульптора Генри Мура. По словам Лори, ценность заключается не в повторении схемы, а в разнообразии ее воплощений.

В завершение актер язвительно пожелал журналистке успехов и добавил, что с интересом будет ждать ее первый роман.

Лори неоднократно называл роль доктора Грегори Хауса самой захватывающей работой в своей карьере.

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